В РФ открестились от наращивания военной мощи в Сирии

В Министерстве обороны России называют "уткой" информацию о наращивании российской военной группировки в Сирии. Об этом заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, передает ТАСС.

По его словам, переброска нескольких самолетов на авиабазу Хмеймим в Сирии – это плановая ротация. Он отметил, что первые шесть бомбардировщиков Су-24 уже переброшены с сирийской авиабазы на территорию России, а вместо них четыре штурмовика Су-25 были переброшены туда.

"В рамках плановой ротации авиатехники в состав российской авиагруппы на авиабазе Хмеймим на днях действительно вошли перелетевшие из России четыре штурмовика Су-25, оборудованные современными навигационными системами и прицельным комплексом. Попытки ряда западных СМИ забыть одни факты, чтобы, уцепившись за другие, кричать о якобы "увеличении военного присутствия России в Сирии" – не более чем примитивная пропагандистская "утка", – заявил Конашенков.

Как сообщал Fox News со ссылкой на двух американских чиновников, Россия увеличивает военное присутствие в Сирии вопреки заявлениям о начале его сокращения.

Напомним, в Сирии с 29 декабря начало действовать перемирие, о котором договорились Россия, Турция и Иран. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, стороны договорились не только о прекращении огня в многострадальной Сирии, но и начать процесс мирных переговоров по урегулированию ситуации.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу признал, что Россия превратила Сирию в полигон для испытания новых вооружений. По его словам, сто шестьдесят два образца современного и модернизированного вооружения апробированы в ходе боевых действий в Сирии.