В РФ отреагировали на решение суда ЕС о поставках оружия на Донбасс

В российском концерне заявили, что не планируют подавать апелляцию, так как не верят Европейскому суду

Российский концерн "Алмаз-Антей", специализирующийся на выпуске ракетных вооружений, раскритиковал решение Европейского суда, который признал поставки оружия Россией на Донбасс, и заморозил его активы, передает ТАСС.

Россияне заявили, что не планируют подавать апелляцию, так как не верят Европейскому суду.

"Сегодняшнее решение Европейского суда мы считаем политическим и не основанным на правовой оценке обстоятельств дела. Апелляцию мы подавать не планируем, так как сегодня уже было заявлено, что решение Европейского суда политизировано и, соответственно, мы не верим Европейскому суду ", – заявил генеральный директор концерна Ян Новиков, чьи слова привела пресс-служба концерна.

В концерне считают, что решение Европейского суда не содержит правовой оценки исковых требований концерна, однако в этом решении четко видна оценка перспективных политических рисков.

"В связи с этим считаем, что нет оснований ожидать изменений в подходе суда к нашей апелляционной жалобе в случае ее подачи, а следовательно, нет и смысла в дальнейших затратах на бесперспективную тяжбу в условиях, когда нельзя рассчитывать на принятие решения, лежащего в рамках правового поля", – сказали в пресс-службе "Алмаз-Антея".

Трибунал Суда Евросоюза подтвердил свидетельства о том, что Россия поставляла оружие боевикам на оккупированных территориях Донбасса и принял решение о заморозке активов российского концерна "Алмаз-Антей", который производит оружие, поставляемое на восток Украины.

"Россия фактически поставляла оружие сепаратистам на востоке Украины, а "Алмаз-Антей" (производитель этих вооружений – ред.) материально поддерживает действия, которые подрывают или ставят под угрозу территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины", – говорится в тексте решения трибунала.