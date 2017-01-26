В РФ отреагировали на решение суда ЕС о поставках оружия на Донбасс
В российском концерне заявили, что не планируют подавать апелляцию, так как не верят Европейскому суду
Российский концерн "Алмаз-Антей", специализирующийся на выпуске ракетных вооружений, раскритиковал решение Европейского суда, который признал поставки оружия Россией на Донбасс, и заморозил его активы, передает ТАСС.
Россияне заявили, что не планируют подавать апелляцию, так как не верят Европейскому суду.
"Сегодняшнее решение Европейского суда мы считаем политическим и не основанным на правовой оценке обстоятельств дела. Апелляцию мы подавать не планируем, так как сегодня уже было заявлено, что решение Европейского суда политизировано и, соответственно, мы не верим Европейскому суду ", – заявил генеральный директор концерна Ян Новиков, чьи слова привела пресс-служба концерна.
В концерне считают, что решение Европейского суда не содержит правовой оценки исковых требований концерна, однако в этом решении четко видна оценка перспективных политических рисков.
"В связи с этим считаем, что нет оснований ожидать изменений в подходе суда к нашей апелляционной жалобе в случае ее подачи, а следовательно, нет и смысла в дальнейших затратах на бесперспективную тяжбу в условиях, когда нельзя рассчитывать на принятие решения, лежащего в рамках правового поля", – сказали в пресс-службе "Алмаз-Антея".
Трибунал Суда Евросоюза подтвердил свидетельства о том, что Россия поставляла оружие боевикам на оккупированных территориях Донбасса и принял решение о заморозке активов российского концерна "Алмаз-Антей", который производит оружие, поставляемое на восток Украины.
"Россия фактически поставляла оружие сепаратистам на востоке Украины, а "Алмаз-Антей" (производитель этих вооружений – ред.) материально поддерживает действия, которые подрывают или ставят под угрозу территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины", – говорится в тексте решения трибунала.
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