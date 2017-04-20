В РФ после избиения умер журналист оппозиционной газеты

В России журналист и один из соучредителей оппозиционной газеты "Новый Петербург" Николай Андрущенко умер на 74-м году жизни в Мариинской больнице в Санкт-Петербурге после избиения. Об этом заявил РБК главный редактор издания Денис Усов.

"С него требовали какие-то документы. А потом 9 марта возле дома его обнаружили с пробитой головой. Но происхождение травмы никто не мог установить: то ли сам упал, то ли его ударили. Последний месяц он находился в коме и сегодня скончался", — рассказал Усов.

О том, что журналист издания "Новый Петербург" и экс-депутат Ленсовета, Николай Андрущенко, находится в медицинской коме, 31 марта сообщила "Открытой России" директор издательского дома "Новый Петербург" Алевтина Агеева. По ее словам, на тот момент он в течении двух недель не приходил в себя после избиения, которое произошло в ночь на 10 марта.

Агеева рассказала, что вечером, 9 марта, Андрущенко пошел на деловую встречу. В ночь на 10 марта скорая помощь подобрала и доставила его в Мариинскую больницу с черепно-мозговой травмой. После операции врачи ввели его в искусственную кому, после которой он так и не пришел в сознание. "Дело о нападении расследует 78-е отделение полиции по Центральному району Петербурга", — уточнила директор издательства.

По мнению Агеевой, "полиция вряд ли приложит много усилий к расследованию, поскольку Андрущенко много писал как раз о произволе в полиции, и его не любили за непримиримость".

Главный редактор "Нового Петербурга" Денис Усов заявил "Открытой России", что на журналиста напали из-за "острых публикаций" в газете. По его словам, в последнее время в издании освещались акции протестов, "показная борьба властей с коррупцией", а также там публиковали воспоминания журналиста Дмитрия Запольского о связях "бандитского Петербурга" с городскими властями в 1990-е годы.

В 2007 году Андрущенко, который писал полемические статьи, после обыска обвинили в клевете, призывах к экстремизму и в давлении на органы правосудия. В этом же году Андрущенко стал фигурантом уголовного дела по трем статьям: за клевету по ст. 129 Уголовного кодекса РФ, публичные призывы к экстремистской деятельности — ст. 280 УК РФ и оскорбление представителя власти — ст. 319 УК РФ.