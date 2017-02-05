В РФ рассказали об опасности политики Трампа для Кремля

Шевцова убеждена, что лозунг "Америка прежде всего" означает не политику изоляционизма, а воинственного национализма, где нет места равноправия с РФ

Российский политолог Лилия Шевцова считает, что политика президента США Дональда Трампа, в отличие от его предшественника Барака Обамы, несет прямую угрозу России.

Об этом Шевцова пишет в своей колонке на "Апострофе".

По ее словам, заявление Трампа о намерении опираться на "национальные интересы" означает не только отказ от продвижения демократии в мире, но и отказ от компромиссов, а также готовность применять военную мощь США.

Политолог пишет, что лозунг "Америка прежде всего" означает не политику изоляционизма, а воинственного национализма, где нет места равноправия с РФ.

Также, отметила Шевцова, заявление президента США о намерении полагаться в международной политике на сделки не сулит ничего хорошего Кремлю, поскольку Трамп понимает сделки только в контексте аксиомы: "Победитель получает все".

Готовность Трампа сотрудничать с РФ в сфере борьбы с терроризмом, подчеркивает политолог, означает приглашение Кремлю к борьбе со всей исламской цивилизацией, которая является составной частью и российского общества.