В РФ разоблачили бордель на колесах: девочки работали прямо в "Газели"

Клиенты на улице стояли в очереди, пока освободится салон машины

В Подмосковье задержали группу девушек, которые предоставляли интимные услуги прямо в припаркованной на улице машине.

Отмечается, что цена в данном борделе была ниже, чем у других, поэтому у припаркованной на улице "Газели" даже иногда собиралась очередь.

Задержанным грозит штраф в несколько тысяч рублей каждой, а их руководительнице, 40-летней женщине, 5 лет лишения свободы.