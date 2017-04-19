В РФ разоблачили бордель на колесах: девочки работали прямо в "Газели"
Клиенты на улице стояли в очереди, пока освободится салон машины
В Подмосковье задержали группу девушек, которые предоставляли интимные услуги прямо в припаркованной на улице машине.
Отмечается, что цена в данном борделе была ниже, чем у других, поэтому у припаркованной на улице "Газели" даже иногда собиралась очередь.
Задержанным грозит штраф в несколько тысяч рублей каждой, а их руководительнице, 40-летней женщине, 5 лет лишения свободы.
Вы сейчас просматриваете новость "В РФ разоблачили бордель на колесах: девочки работали прямо в "Газели"". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии