В РФ разоблачили бордель на колесах: девочки работали прямо в "Газели"

Сегодня, 17:28

Клиенты на улице стояли в очереди, пока освободится салон машины


В Подмосковье задержали группу девушек, которые предоставляли интимные услуги прямо в припаркованной на улице машине.

Отмечается, что цена в данном борделе была ниже, чем у других, поэтому у припаркованной на улице "Газели" даже иногда собиралась очередь.

Задержанным грозит штраф в несколько тысяч рублей каждой, а их руководительнице, 40-летней женщине, 5 лет лишения свободы.
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Автор:

Сергей Мартынец

Источник:

"Сегодня"

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