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В РФ собираются внедрить новую систему ПВО http://www.segodnya.ua/img/article/7908/1_main.1485167550.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7908/1_tn.1485167550.jpg Мир В основе новой системы станут новейшие зенитно-ракетные комплексы С-500, отмечает российский генерал

В РФ собираются внедрить новую систему ПВО

Сегодня, 12:32

В основе новой системы станут новейшие зенитно-ракетные комплексы С-500, отмечает российский генерал

Ракетный комплекс С-500. Фото: ru-an.info
Ракетный комплекс С-500. Фото: ru-an.info

Россия ведет работы по созданию единой противовоздушной и противоракетной обороны страны (ПВО-ПРО), для которой в войска поставят новейшие ракетные комплексы С-500 и радиолокационные системы. Об этом заявил командир соединения противоракетной обороны Первой армии ПВО-ПРО Воздушно-космических сил генерал-майор Андрей Чебурин, передает Интерфакс.

По его словам, новую единую систему вооружат современными ракетными комплексами.

"В настоящее время полным ходом идут работы по созданию единой национальной системы ПВО-ПРО XXI века. Эта система будет реализована с поставкой в войска новейшей зенитной ракетной системы (ЗРС) дальнего действия С-500 и перспективных мобильных радиолокационных станций (РЛС)", – сказал Чебурин.

Перспективная ЗРС С-500 разработки концерна ВКО "Алмаз-Антей" относится к новому поколению систем ПВО "земля-воздух" и представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны.

Как ранее сообщали в Министерстве обороны РФ, в Сирии создали единую систему ПВО. Отмечалось, что во время нахождения российской группировки у берегов Сирии, было налажено тесное взаимодействие с авиационной группой ВКС России и береговыми ракетными комплексами "Бастион".
россия, ПРО, рф, комплекс, система, пво

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