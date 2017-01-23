В РФ собираются внедрить новую систему ПВО

Россия ведет работы по созданию единой противовоздушной и противоракетной обороны страны (ПВО-ПРО), для которой в войска поставят новейшие ракетные комплексы С-500 и радиолокационные системы. Об этом заявил командир соединения противоракетной обороны Первой армии ПВО-ПРО Воздушно-космических сил генерал-майор Андрей Чебурин, передает Интерфакс.

По его словам, новую единую систему вооружат современными ракетными комплексами.

"В настоящее время полным ходом идут работы по созданию единой национальной системы ПВО-ПРО XXI века. Эта система будет реализована с поставкой в войска новейшей зенитной ракетной системы (ЗРС) дальнего действия С-500 и перспективных мобильных радиолокационных станций (РЛС)", – сказал Чебурин.

Перспективная ЗРС С-500 разработки концерна ВКО "Алмаз-Антей" относится к новому поколению систем ПВО "земля-воздух" и представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны.

Как ранее сообщали в Министерстве обороны РФ, в Сирии создали единую систему ПВО. Отмечалось, что во время нахождения российской группировки у берегов Сирии, было налажено тесное взаимодействие с авиационной группой ВКС России и береговыми ракетными комплексами "Бастион".