В РФ согласились, что российский дипломат в ООН вел себя как прапорщик
Матвиенко отметила, что ее мнение о Сафронкове разделяет и Сергей Лавров
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подтвердила, что высказывания заместителя постпреда РФ при ООН Владимира Сафронкова является неподобающим, передает "Медуза".
Заведующего кафедрой конституционного и муниципального права юридического факультета МГУ Сурен Авакьян, обращаясь к Матвиенко относительно выступления Сафронкова, сказал: "Выступил, с моей точки зрения, несколько неудачно наш представитель в Совете безопасности (ООН – ред.), сказал какие-то слова, с моей точки зрения, похожие на слова прапорщика, обращенные к солдату … Я надеюсь, ваша точка зрения такая же, как и моя?".
на что спикер Совфеда ответила: "Абсолютно такая же".
Она добавила, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров разделяет ее мнение и "соответствующие сигналы посланы".
Напомним, 13 апреля в сети появилось видео заседания Совета Безопасности ООН по Сирии, на котором произошла перепалка между заместителем постпреда РФ Владимиром Сафронковым и представителем Великобритании Мэтью Райкрофтом. "Посмотри на меня. Глаза не отводи. Что ты глаза отводишь?", – говорил российский дипломат.
В свою очередь в Кремле посчитали нормальным поведение Владимира Сафронкова на заседании СБ ООН.
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