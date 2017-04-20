В РФ согласились, что российский дипломат в ООН вел себя как прапорщик

Матвиенко отметила, что ее мнение о Сафронкове разделяет и Сергей Лавров

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подтвердила, что высказывания заместителя постпреда РФ при ООН Владимира Сафронкова является неподобающим, передает "Медуза".

Заведующего кафедрой конституционного и муниципального права юридического факультета МГУ Сурен Авакьян, обращаясь к Матвиенко относительно выступления Сафронкова, сказал: "Выступил, с моей точки зрения, несколько неудачно наш представитель в Совете безопасности (ООН – ред.), сказал какие-то слова, с моей точки зрения, похожие на слова прапорщика, обращенные к солдату … Я надеюсь, ваша точка зрения такая же, как и моя?".

на что спикер Совфеда ответила: "Абсолютно такая же".

Она добавила, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров разделяет ее мнение и "соответствующие сигналы посланы".

Напомним, 13 апреля в сети появилось видео заседания Совета Безопасности ООН по Сирии, на котором произошла перепалка между заместителем постпреда РФ Владимиром Сафронковым и представителем Великобритании Мэтью Райкрофтом. "Посмотри на меня. Глаза не отводи. Что ты глаза отводишь?", – говорил российский дипломат.

В свою очередь в Кремле посчитали нормальным поведение Владимира Сафронкова на заседании СБ ООН.