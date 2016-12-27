В РФ суд постановил уничтожить библию
Религиозную организацию, которая распространяла данную литературу, также оштрафовали на 30 тысяч рублей
Мировой судья Владивостока принял решение конфисковать и уничтожить религиозную литературу религиозной христианской организации "Армия спасения", среди которой Библия и Евангелие. Об этом сообщает сайт Credo.Ru.
Согласно постановлению суда, которое опубликовал в Facebook Денис Сницекий, уничтожению подлежит 36 экземпляров Библии, среди которых Библии на английском языке, Святое Евангелие, сборник духовных песен из-за того, что данная литература не имел маркировки религиозной организации, как того требует "антитеррористический" закон депутата Ирины Яровой.
Отмечается, что Библия и Евангелие, которые должны быть уничтожены, являются так называемым Синодальным переводом и признаются святыней крупнейшей религиозной организацией страны – РПЦ МП, равно как и другими христианами.
В мотивировочной части решения суда содержатся ссылки на закон о противодействии терроризму. Организация была признана виновной в совершении административного правонарушения и ей назначили наказание в виде штрафа на сумму 30 тыс. рублей. Одновременно судья возложил на Управление судебных приставов по Приморскому краю контроль по уничтожению религиозной литературы.
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