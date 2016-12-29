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В Риге совершил аварийную посадку самолет с неисправными шасси http://www.segodnya.ua/img/article/7841/40_main.1482977188.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7841/40_tn.1482977188.jpg Мир На борту воздушного судна находились 64 пассажира и четыре члена экипажа

В Риге совершил аварийную посадку самолет с неисправными шасси

Сегодня, 04:06

На борту воздушного судна находились 64 пассажира и четыре члена экипажа

В Риге совершил аварийную посадку самолет с неисправными шасси, фото Aviatablo.ru
В Риге совершил аварийную посадку самолет с неисправными шасси, фото Aviatablo.ru

В аэропорту Рига вечером в среду, 28 декабря, совершил посадку в сложных условиях самолет Bombardier Q400 NextGen, выполнявший рейс airBaltic из Копенгагена. Об этом сообщает Delfi.

По словам представителя аэропорта Лауры Карните, самолет приземлился благополучно. Подробности она не рассказала.

В свою очередь член правления аэропорта Талис Линкайтс сообщил, что у самолета возникла проблема с шасси.

Представитель airBaltic Янис Ванагс подтвердил агентству, что по техническим причинам рейс совершил посадку при повышенных мерах безопасности.

По предварительной информации, на борту воздушного судна находились 64 пассажира и четыре члена экипажа. Более подробную информацию airBaltic предоставит после полного изучения обстоятельств.
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Источник:

Lenta.ru

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