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В Риме открылся McDonalds в неожиданном месте http://www.segodnya.ua/img/article/7851/89_main.1483360351.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7851/89_tn.1483360351.jpg Мир Американская корпорация будет выплачивать 30 тысяч долларов арендной платы за использования помещения

В Риме открылся McDonalds в неожиданном месте

Сегодня, 14:33

Американская корпорация будет выплачивать 30 тысяч долларов арендной платы за использования помещения

Ватикан дал добро на фастфуд. Фото: AFP
Ватикан дал добро на фастфуд. Фото: AFP

Сеть ресторанов McDonalds решила открыть отделение своего фастфуда в здании, принадлежащему Ватикану в Риме, сообщает Корреспондент со ссылкой на NBC News.

Отмечается, что новый McDonalds будет находится в 100 метрах от самого Ватикана. Однако его открытие было весьма скромным, так как ранее была жесткая реакция общественности на анонс открытия фастфуда. Само заведение тогда сразу окрестили McVatican.

c1ccsjowgaaesisФото: Twitter

Как сообщала газета La Repubblica, американская корпорация ежемесячно будет платить Апостольскому престолу за аренду первого этажа соответствующего здания Ватикана 30 тысяч долларов.

Стоит отметить, что это не единственный McDonald's вблизи Ватикана – неподалеку находятся еще два заведения.

Решение сдать в аренду помещение для американской корпорации вызвало неоднозначную реакцию в католической церкви.
Ватикан, рим, фастфуд, McDonalds

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