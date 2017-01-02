В Риме открылся McDonalds в неожиданном месте

Американская корпорация будет выплачивать 30 тысяч долларов арендной платы за использования помещения

Сеть ресторанов McDonalds решила открыть отделение своего фастфуда в здании, принадлежащему Ватикану в Риме, сообщает Корреспондент со ссылкой на NBC News.

Отмечается, что новый McDonalds будет находится в 100 метрах от самого Ватикана. Однако его открытие было весьма скромным, так как ранее была жесткая реакция общественности на анонс открытия фастфуда. Само заведение тогда сразу окрестили McVatican.

Фото: Twitter

Как сообщала газета La Repubblica, американская корпорация ежемесячно будет платить Апостольскому престолу за аренду первого этажа соответствующего здания Ватикана 30 тысяч долларов.

Стоит отметить, что это не единственный McDonald's вблизи Ватикана – неподалеку находятся еще два заведения.

Решение сдать в аренду помещение для американской корпорации вызвало неоднозначную реакцию в католической церкви.