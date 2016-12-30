В Рио-де-Жанейро пропал без вести посол Греции

Последний раз его видели в понедельник ночью в бедном северном районе города

Греческий посол в Бразилии Кириакос Амиридис пропал без вести в городе Рио-де-Жанейро несколько дней назад.

Об этом сообщает местная полиция, передает LB.ua со ссылкой на Reuters.

Последний раз его видели в понедельник ночью в бедном северном районе города.

В то же время в посольстве Греции заявили, что не могут подтвердить пропажу посла. Глава дипломатической миссии якобі поехал в Рио в отпуск и должен вернуться в столицу страны Бразилиа 9 декабря. Источник издания говорил на условиях анонимности и заявил, что делает это без санкции руководства.

Амиридис в 2001-2004 годах был консулом Греции в Рио, затем провел несколько лет на аналогичной должности в Роттердаме. В 2012 году стал послом в Ливии, а в 2016 году был переведен в Бразилию. Ему 57 лет.



