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В Рио-де-Жанейро пропал без вести посол Греции http://www.segodnya.ua/img/article/7845/34_main.1483051276.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7845/34_tn.1483051276.jpg Мир Последний раз его видели в понедельник ночью в бедном северном районе города

В Рио-де-Жанейро пропал без вести посол Греции

Сегодня, 00:41

Последний раз его видели в понедельник ночью в бедном северном районе города

В Рио-де-Жанейро пропал без вести посол Греции , фото Flagmaster.com.ua
В Рио-де-Жанейро пропал без вести посол Греции , фото Flagmaster.com.ua

Греческий посол в Бразилии Кириакос Амиридис пропал без вести в городе Рио-де-Жанейро несколько дней назад.

Об этом сообщает местная полиция, передает LB.ua со ссылкой на Reuters.

Последний раз его видели в понедельник ночью в бедном северном районе города.

В то же время в посольстве Греции заявили, что не могут подтвердить пропажу посла. Глава дипломатической миссии якобі поехал в Рио в отпуск и должен вернуться в столицу страны Бразилиа 9 декабря. Источник издания говорил на условиях анонимности и заявил, что делает это без санкции руководства.

Амиридис в 2001-2004 годах был консулом Греции в Рио, затем провел несколько лет на аналогичной должности в Роттердаме. В 2012 году стал послом в Ливии, а в 2016 году был переведен в Бразилию. Ему 57 лет.
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