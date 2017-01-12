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В "Роскосмосе" рассказали, почему упал "Прогресс" http://www.segodnya.ua/img/article/7874/57_main.1484178791.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7874/57_tn.1484178791.jpg Мир Российское госпредприятие представило выводы из результатов работы специалистов по исследованию причин крушения космического корабля

В "Роскосмосе" рассказали, почему упал "Прогресс"

Сегодня, 06:10

Российское госпредприятие представило выводы из результатов работы специалистов по исследованию причин крушения космического корабля

Космический корабль серии &quot;Прогресс&quot;. Фото: NASA
Космический корабль серии "Прогресс". Фото: NASA

Аварийная комиссия российского госпредприятия "Роскосмос" рассмотрела результаты работы специалистов, изучивших нештатную ситуацию, возникшую при запуске 1 декабря 2016 года транспортного грузового корабля (ТГК) "Прогресс МС-04" с космодрома Байконур. Об этом сообщается на сайте госпредприятия.

"В результате аварии произошло нештатное механическое разделение третьей ступени ракеты-носителя (РН) и транспортного грузового корабля", – поясняется в сообщении.

Члены аварийной комиссии установили следующую последовательность причин, которые привели к аварии:

  1. возгорание и дальнейшее разрушение насоса окислителя;
  2. последовавшее за этим разрушение двигателя 11Д55;
  3. последовавшее за этим вскрытие бака "О" третьей ступени РН в результате воздействия элементов, возникших при разрушении двигателя.

Причиной возгорания насоса окислителя могло стать возможное попадание посторонних частиц в полость насоса либо возможное нарушение технологии сборки двигателя 11Д55 (несоответствие зазоров между шнеком и втулкой; между плавающими кольцами и крыльчаткой, возможный дисбаланс и биение ротора).

"Дефект, имеющий производственный характер, проявился в полёте", – отметили в "Роскосмосе".

Напомним, 1 декабря российское космическое агентство "Роскосмос" потеряло связь с запущенной ракетой-носителем "Союз-У" с грузовым кораблем "Прогресс МС-04" на борту через 6 минут после пуска.

Позже стало известно, что стало известно, что на территорию республики Тува (РФ) упали обломки российского космического корабля "Прогресс". Как отмечается, большинство фрагментов сгорели в плотных слоях атмосферы. Соцсети ответили на это бурной реакцией.
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Источник:

"Сегодня"

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