В "Роскосмосе" рассказали, почему упал "Прогресс"

Аварийная комиссия российского госпредприятия "Роскосмос" рассмотрела результаты работы специалистов, изучивших нештатную ситуацию, возникшую при запуске 1 декабря 2016 года транспортного грузового корабля (ТГК) "Прогресс МС-04" с космодрома Байконур. Об этом сообщается на сайте госпредприятия.



"В результате аварии произошло нештатное механическое разделение третьей ступени ракеты-носителя (РН) и транспортного грузового корабля", – поясняется в сообщении.



Члены аварийной комиссии установили следующую последовательность причин, которые привели к аварии:

возгорание и дальнейшее разрушение насоса окислителя; последовавшее за этим разрушение двигателя 11Д55; последовавшее за этим вскрытие бака "О" третьей ступени РН в результате воздействия элементов, возникших при разрушении двигателя.

Причиной возгорания насоса окислителя могло стать возможное попадание посторонних частиц в полость насоса либо возможное нарушение технологии сборки двигателя 11Д55 (несоответствие зазоров между шнеком и втулкой; между плавающими кольцами и крыльчаткой, возможный дисбаланс и биение ротора).

"Дефект, имеющий производственный характер, проявился в полёте", – отметили в "Роскосмосе".

Напомним, 1 декабря российское космическое агентство "Роскосмос" потеряло связь с запущенной ракетой-носителем "Союз-У" с грузовым кораблем "Прогресс МС-04" на борту через 6 минут после пуска.

Позже стало известно, что стало известно, что на территорию республики Тува (РФ) упали обломки российского космического корабля "Прогресс". Как отмечается, большинство фрагментов сгорели в плотных слоях атмосферы. Соцсети ответили на это бурной реакцией.