В "Роскосмосе" рассказали, почему упал "Прогресс"
Российское госпредприятие представило выводы из результатов работы специалистов по исследованию причин крушения космического корабля
Аварийная комиссия российского госпредприятия "Роскосмос" рассмотрела результаты работы специалистов, изучивших нештатную ситуацию, возникшую при запуске 1 декабря 2016 года транспортного грузового корабля (ТГК) "Прогресс МС-04" с космодрома Байконур. Об этом сообщается на сайте госпредприятия.
"В результате аварии произошло нештатное механическое разделение третьей ступени ракеты-носителя (РН) и транспортного грузового корабля", – поясняется в сообщении.
Члены аварийной комиссии установили следующую последовательность причин, которые привели к аварии:
- возгорание и дальнейшее разрушение насоса окислителя;
- последовавшее за этим разрушение двигателя 11Д55;
- последовавшее за этим вскрытие бака "О" третьей ступени РН в результате воздействия элементов, возникших при разрушении двигателя.
Причиной возгорания насоса окислителя могло стать возможное попадание посторонних частиц в полость насоса либо возможное нарушение технологии сборки двигателя 11Д55 (несоответствие зазоров между шнеком и втулкой; между плавающими кольцами и крыльчаткой, возможный дисбаланс и биение ротора).
"Дефект, имеющий производственный характер, проявился в полёте", – отметили в "Роскосмосе".
Напомним, 1 декабря российское космическое агентство "Роскосмос" потеряло связь с запущенной ракетой-носителем "Союз-У" с грузовым кораблем "Прогресс МС-04" на борту через 6 минут после пуска.
Позже стало известно, что стало известно, что на территорию республики Тува (РФ) упали обломки российского космического корабля "Прогресс". Как отмечается, большинство фрагментов сгорели в плотных слоях атмосферы. Соцсети ответили на это бурной реакцией.
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