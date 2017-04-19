В России бастуют дальнобойщики, протесты дошли до Москвы

Дальнобойщики бастуют по всей России уже четвертую неделю, они добиваются отмены платы за проезд грузовиков федеральными трассами

В России бастуют дальнобойщики. На четвертую неделю протестов акция добралась и до столицы.

Бастовать водители больших грузовиков остановились в городе Реутов – это 15 километров от Москвы. Заехать на стоянку смогли лишь 8 фур, и буквально сразу появился знак, запрещающий въезд грузовиков и приехала полиция.

Дальнобойщики бастуют по всей России уже четвертую неделю. Они добиваются отмены платы за проезд грузовиков федеральными трассами.

С 15-го апреля стоимость проезда по дорогам выросла на четверть, теперь за каждый километр водители должны заплатить около двух рублей – это одна гривна. Дальнобойщики говорят, отдавать и до повышения тарифов приходилось едва ли не половину заработка.

Впрочем, за почти месяц забастовки правительство на протестующих внимания так и не обратило. Поэтому к требованиям транспортным добавились политические: отставка правительства Медведева и выражение вотума недоверия Путину.

Протест дальнобойщики объявили бессрочный. Водители заявили, что в рейсы не войдут, пока с ними не встретятся российский министр транспорта и премьер.