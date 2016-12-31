В России экстренно сел японский самолет
Борт Японских авиалиний выполнял рейс по маршруту Франкфурт-на-Майне – Токио
Самолет Boeing 777 совершил аварийную посадку в красноярском аэропорту "Емельяново", сообщает краевой портал оповещения о чрезвычайных ситуациях 112.
"Boeing 777 рейс NH 204 благополучно сел в аэропорту "Емельяново", — говорится в сообщении.
По данным сайта, до этого самолет готовился совершить аварийную посадку.
По данным специализированного сайта Flightradar, данный борт Японских авиалиний выполнял рейс по маршруту Франкфурт-на-Майне – Токио.
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