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В России экстренно сел японский самолет http://www.segodnya.ua/img/article/7850/12_main.1483214494.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7850/12_tn.1483214494.jpg Мир Борт Японских авиалиний выполнял рейс по маршруту Франкфурт-на-Майне – Токио

В России экстренно сел японский самолет

Вчера, 22:00

Борт Японских авиалиний выполнял рейс по маршруту Франкфурт-на-Майне – Токио

Boeing 777. Фото: Boeing
Boeing 777. Фото: Boeing

Самолет Boeing 777 совершил аварийную посадку в красноярском аэропорту "Емельяново", сообщает краевой портал оповещения о чрезвычайных ситуациях 112.

"Boeing 777 рейс NH 204 благополучно сел в аэропорту "Емельяново", — говорится в сообщении.

По данным сайта, до этого самолет готовился совершить аварийную посадку.

По данным специализированного сайта Flightradar, данный борт Японских авиалиний выполнял рейс по маршруту Франкфурт-на-Майне – Токио.
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