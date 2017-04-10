В России хотят пускать в соцсети только по паспорту

Депутат российской Госдумы Виталий Милонов внес на рассмотрение российского парламента проект закона "О правовом регулировании деятельности социальных сетей", в соответствии с которым предлагается полностью "запретить пользование социальными сетями лицам, не достигшими 14-летнего возраста". Об этом сообщает РБК.

По мнению разработчиков законопроекта, под которым стоит подпись Милонова, введение запрета поможет справиться с "тлетворным влиянием" "трудных" подростков и детей из неблагополучных семей на своих сверстников, а также уменьшить число подростковых самоубийств.

Ранее сообщалось, что закон о запрете доступа в социальные сети разработали депутаты Законодательного собрания Ленинградской области.

Согласно документу, опубликованному в базе законопроектов Госдумы, принятие нового закона повлечет за собой изменение правил регистрации в социальных сетях.

Если этот закон примут, владелец социальной сети обязан будет потребовать у нового пользователя паспорт и установить его настоящие имя и фамилию (ФИО), а также возраст. Регистрировать тех, кто не представил свои данные, а равно и тех, кому еще не исполнилось 14 лет, запрещается под угрозой штрафа до 300 тыс. рублей.

Такой же штраф грозит владельцам социальных сетей за предоставление одному пользователю возможности завести в одной сети несколько страниц – кроме того, несколько страниц законопроект тоже иметь запрещает.

Более того, их наличие может наказуемым – пользователя, который завел более одного аккаунта, предлагается штрафовать на 3-5 тыс. рублей. Такой же штраф предусмотрен за предоставление при регистрации неверных ФИО и данных о своем возрасте.

Источник в Госдуме заявил, что "инициатива Милонова, скорее всего, не получит поддержки". По словам члена комитета Госдумы по информполитике Евгения Ревенко, внесение законопроекта не было согласовано ни с комитетом, ни с фракцией партии "Единая Россия", в которой состоят как Милонов, так и Ревенко.

"Я считаю эту инициативу вредной, она только оттолкнет от нас молодежь. Нужно не запрещать больше, а идти в соцсети и разговаривать", – пояснил Ревенко, напомнив, что в действующем российском законодательстве достаточно ограничений на пропаганду в соцсетях терроризма, экстремизма, наркомании и других противоправных действий.

При этом Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 10 апреля сообщил, что почти две трети россиян (62%) поддерживают принятие закона о введении запрета на пользование социальными сетями для детей в возрасте до 14 лет. При этом, по данным ВЦИОМ, среди молодежи в возрасте 18-24 лет принятие такого закона поддерживают 67% респондентов.