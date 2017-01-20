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В России мать убила двух маленьких детей http://www.segodnya.ua/img/article/7900/22_main.1484876182.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7900/22_tn.1484876182.jpg Мир Детям было два года и пять

В России мать убила двух маленьких детей

Сегодня, 07:55

Детям было два года и пять

Полиция РФ задержала преступницу. Фото из открытых источников
Полиция РФ задержала преступницу. Фото из открытых источников

В Иркутской области России, в городе Братске, женщина убила двух своих детей пяти и двух лет. Об этом сообщает местное агентство "Байкал 24".

"Утром 19 января в полицию Братска Иркутской области позвонила женщина и сообщила, что убила своих детей. На месте полиция обнаружила тела двухлетнего мальчика и пятилетней девочки", – говорится в сообщении.

По данным агентства, женщина ранее неоднократно обращалась к психиатру. По факту преступления возбуждено уголовное производство по статье "убийство малолетних".
дети, убийство, россияне

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