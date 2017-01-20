В России мать убила двух маленьких детей

Детям было два года и пять

В Иркутской области России, в городе Братске, женщина убила двух своих детей пяти и двух лет. Об этом сообщает местное агентство "Байкал 24".

"Утром 19 января в полицию Братска Иркутской области позвонила женщина и сообщила, что убила своих детей. На месте полиция обнаружила тела двухлетнего мальчика и пятилетней девочки", – говорится в сообщении.

По данным агентства, женщина ранее неоднократно обращалась к психиатру. По факту преступления возбуждено уголовное производство по статье "убийство малолетних".