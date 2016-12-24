Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
В России на территории бывшей воинской части прогремел взрыв http://www.segodnya.ua/img/article/7826/83_main.1482574526.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7826/83_tn.1482574526.jpg Мир Происшествие случилось в результате незаконного проникновения неизвестных

В России на территории бывшей воинской части прогремел взрыв

Сегодня, 12:14

Происшествие случилось в результате незаконного проникновения неизвестных

В России на территории бывшей воинской части прогремел взрыв. Фото: из открытых источников
В России на территории бывшей воинской части прогремел взрыв. Фото: из открытых источников

В Республике Башкортостан (Россия) на территории бывшей воинской части произошел взрыв, есть пострадавшие. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

"24 декабря 2016 г. в 10:00 в МЧС России в Республике Башкортостан поступило сообщение о том, что на территории бывшей воинской части, в результате незаконного проникновения неустановленных лиц, произошел взрыв, есть пострадавшие", – говорится в сообщении пресс-службы.

Также указано, что к ликвидации последствий взрыва привлечены 6 человек, 19 единиц техники.

Как сообщалось, на днях также взрыв произошел возле метро в Москве, в результате чего пострадали по меньшей мере шесть человек.
россия, взрыв, воинская часть, мчс рф, новости России, Башкирия

Вы сейчас просматриваете новость "В России на территории бывшей воинской части прогремел взрыв". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Россия начала строить мост в Китай. Фото: ТАСС

Россия начала строить мост в Китай

Сегодня, 11:46

Мост, соединяющий две страны, планируют построить за три года

Мир

В Москве трое насмерть забили японца. Фото: из открытых источников

Г – гостеприимство: в Москве трое насмерть забили японца

Вчера, 10:24

Убийцы были одеты в черные куртки, черные штаны и армейские берцы

Мир

74 человека уже погибли, выпив "Боярышник" в Иркутске. Фото: news.vse42

Отравление "Боярышником" в России: погибших становится все больше

Вчера, 09:45

Число жертв дешевого пойла уже достигло 74 человек

Мир

Неадекватный водитель въехал в здание аэропорта в Казани. Фото: соцсети

Неадекватный водитель въехал в здание аэропорта в России

22 Декабря, 17:40

Мужчина пробил стекла, снес двери, заехал в терминал и покатался внутри

Мир

Обнародовано видео мощного взрыва в метро Москвы. Фото: ТАСС

Обнародовано видео мощного взрыва в метро Москвы

22 Декабря, 13:27

Момент происшествия зафиксировал проезжающий мимо автомобиль

Мир

Появилось видео с места взрыва у метро в Москве. Фото: ТАСС

Появилось видео с места взрыва у метро в Москве

22 Декабря, 11:04

Место происшествия оцепила полиция

Мир

Россияне продолжают умирать от отравления "Боярышником". Фото: irk.ru

Число жертв отравления "Боярышником" в Иркутске превысило 70

22 Декабря, 09:52

На лечении в стационаре находятся еще 36 человек

Мир

В вестибюле метро "Коломенская" в Москве произошел взрыв. Фото: ТАСС

В Москве в переходе метро прогремел взрыв

22 Декабря, 09:30

После взрыва начался пожар, пострадали не менее трех человек

Экономика

Из России утекает капитал. Фото: ТАСС

Деньги из России утекают за границу

22 Декабря, 09:00

Самой популярной страной для хранения капитала россиян остается Швейцария

Мир

Число жертв смертей от «Боярышника» в России возросло до 58 человек. Фото: ТАСС

Число жертв смертей от "Боярышника" в России возросло до 58 человек

20 Декабря, 17:32

Общее число пострадавших составляет 97 человек

Мир

Число жертв смертельного отравления "Боярышником" в РФ достигло 55 человек. Фото: ca-news.org

Смертельный боярышник: кто виноват в массовой гибели россиян в Иркутске

20 Декабря, 16:25

В социальных сетях многие винят в отравлении лично Путина и власть РФ, которая довела страну до такой нищеты

Мир

В Турцию вылетают российские силовики. Фото: AFP

Российские силовики летят в Турцию из-за убийства посла РФ

20 Декабря, 10:11

В состав группы также вошли врачи и психологи

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.