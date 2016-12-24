В России на территории бывшей воинской части прогремел взрыв

В Республике Башкортостан (Россия) на территории бывшей воинской части произошел взрыв, есть пострадавшие. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

"24 декабря 2016 г. в 10:00 в МЧС России в Республике Башкортостан поступило сообщение о том, что на территории бывшей воинской части, в результате незаконного проникновения неустановленных лиц, произошел взрыв, есть пострадавшие", – говорится в сообщении пресс-службы.

Также указано, что к ликвидации последствий взрыва привлечены 6 человек, 19 единиц техники.

Как сообщалось, на днях также взрыв произошел возле метро в Москве, в результате чего пострадали по меньшей мере шесть человек.