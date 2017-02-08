В России нашли мертвым известного журналиста и звезду "Своей игры"

Ранее журналист потерял супругу, которая покончила с собой, бросившись с высотного здания

Российского журналиста, который получил широкую известность как участник телепередачи "Своя игра", Андрея Жданова нашли мертвым в своей квартире в Тольятти. Об этом сообщает местное издание "День города".

"Характер повреждений на теле Жданова позволяет предполагать, в том числе, криминальные обстоятельства его гибели", – говорится в сообщении. Другие подробности пока не уточняются.

Андрей Жданов много лет работал редактором корпоративной газеты "Призыв" ОАО "Куйбышевазот", а также успешно выступал в телевизионной викторине "Своя игра", регулярно выходящей в эфире НТВ. Он стал одним из знатоков, кому удавалось завоевать главный приз — автомобиль. Неоднократно побеждал в различных турнирах, организованных в рамках этой передачи, становился победителем финала цикла игр 2006 года.

Летом 2015 года Андрей потерял супругу — она покончила с собой, спрыгнув с высоты. В предсмертной записке она просила прощения у родных и просила никого не винить в своей смерти. Жданов, по словам близких, тяжело переживал смерть жены.

12 февраля у Андрея Жданова должен был быть день рождения. Знатоку исполнилось бы 47 лет.