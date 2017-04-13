В России нашли способ дешево получать золото

Ученые Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" разработали способ извлечения золота, который экономит 40% затрат на этот процесс. Кроме того, новый способ ускоряет процесс извлечения золота из руды в четыре-восемь раз. Об этом сообщает пресс-служба НИТУ "МИСиС", – передает ТАСС.

"Себестоимость одной унции золота, полученной с помощью технологии прямого цианирования из аналогичных руд, может доходить до $800, что экономически нерентабельно при условии, что на бирже унция золота стоит $1200. При применении технологии, разработанной учеными НИТУ "МИСиС", себестоимость продукции снижается на 30−40%. Новый процесс извлечения золота основан на применении аммиачно-цианидного выщелачивания. Так золото извлекается в четыре-восемь раз быстрее", — говорится в сообщении.

Разработанный учеными из МИСиС совместно с китайскими коллегами процесс извлечения золота из окисленных медьсодержащих руд снижает отрицательное воздействие меди на степень извлечения целевого компонента, поэтому уменьшается расход реагентов на технологические операции по разделению соединений металлов по сравнению с такой традиционной технологией извлечения золота, как прямое цианирование.

Опытные испытания новой технологии ученые провели на золоторудном месторождении "Тарор" в Таджикистане. Его верхние горизонты содержат много меди, от которой не могли избавиться, применяя различные методы. Однако эту задачу смогла решить технология на основе аммиачного цианирования. Кроме того, ученые смогли сократить количество часов, необходимое для извлечения золота на Тарорском и Березняковском (Челябинская область) золоторудных месторождениях, с 100−120 до 14−18.

По оценкам ученых МИСиС, разработанный ими метод можно применять на всех рудных месторождениях России. А с помощью технологии, основанной на процессе аммиачного цианирования, можно получать золото из электронного лома и компьютерной техники.