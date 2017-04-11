В России объяснили, откуда у них берутся террористы

РФ могут сотрясти новые теракты, которые готовят боевики ИГИЛ, считают в антитеррористическом комитете

Основу террористических групп в России составляют мигранты, которые приезжают устраиваться на работу, а на самом деле занимаются вербовкой сообщников. Об этом заявил глава Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников, передает "Интерфакс".

По его словам, в основном это лица из стран СНГ, однако есть и те, кто участвовал в конфликтах в Сирии и Ираке.

"Результаты анализа имеющейся информации свидетельствуют, что основной костяк террористических групп составляют граждане СНГ, прибывшие в Россию в потоках трудовой миграции. После прибытия в РФ, данные лица разворачивают активную вербовочную деятельность в среде мигрантов, рекрутируя исполнителей терактов в РФ", – сказал Бортников.

Он отметил, что согласно имеющимся данным, в планах террористов устроить еще теракты в России и в мире.

"Примером тому служат совершенные в последние недели резонансные теракты в Великобритании, России, Швеции и Египте", – добавил Бортников.

Напомним, 3 апреля в метро в Санкт-Петербурге на перегоне между станциями метро "Сенная площадь" и "Технологический институт" прогремел взрыв. Еще одно взрывное устройство было обнаружено и обезврежено на станции "Площадь Восстания".