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В России объявили о завершении строительства многострадального стадиона "Зенита" http://www.segodnya.ua/img/article/7831/84_main.1482755597.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7831/84_tn.1482755597.jpg Мир Строительство арены началось в 2007 году и обошлось в 39 миллиардов рублей

В России объявили о завершении строительства многострадального стадиона "Зенита"

Сегодня, 14:33

Строительство арены началось в 2007 году и обошлось в 39 миллиардов рублей

Фото piterarena.com
Фото piterarena.com

В Санкт-Петербурге завершилось строительство стадиона "Зенит-арена" на Крестовском острове. Об этом в своем твиттере сообщила представитель компании-подрядчика "Метрострой" Екатерина Гигиняк.

Эту информацию она также подтвердила РБК. По словам Гигиняк, документы о сдаче стадиона в эксплуатацию должны быть подписаны 26 декабря.

Строительство "Зенит-арены" началось в 2007 году, позже проект строительства стадиона трижды корректировали. Изначально на стадион планировалось потратить 6,9 млрд рублей, однако к лету 2016 года планируемые затраты на его строительство выросли до 39 млрд рублей.

Для завершения работ по возведению стадиона власти Петербурга в августе согласились перераспределить деньги со строительства социальных объектов.

"Зенит-арена" должна быть сдана в эксплуатацию до конца 2016 года, чтобы иметь возможность принять матчи Кубка конфедераций в 2017-м и чемпионата мира в 2018 году. В октябре комиссия ФИФА провела осмотр стадиона, после которого пришла к выводу, что он не пригоден для проведения соревнований, сообщает republic.ru.
стадион, футбол, Зенит Санкт-Петербург

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