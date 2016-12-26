В России объявили о завершении строительства многострадального стадиона "Зенита"

Строительство арены началось в 2007 году и обошлось в 39 миллиардов рублей

В Санкт-Петербурге завершилось строительство стадиона "Зенит-арена" на Крестовском острове. Об этом в своем твиттере сообщила представитель компании-подрядчика "Метрострой" Екатерина Гигиняк.

Эту информацию она также подтвердила РБК. По словам Гигиняк, документы о сдаче стадиона в эксплуатацию должны быть подписаны 26 декабря.

Строительство "Зенит-арены" началось в 2007 году, позже проект строительства стадиона трижды корректировали. Изначально на стадион планировалось потратить 6,9 млрд рублей, однако к лету 2016 года планируемые затраты на его строительство выросли до 39 млрд рублей.

Для завершения работ по возведению стадиона власти Петербурга в августе согласились перераспределить деньги со строительства социальных объектов.

"Зенит-арена" должна быть сдана в эксплуатацию до конца 2016 года, чтобы иметь возможность принять матчи Кубка конфедераций в 2017-м и чемпионата мира в 2018 году. В октябре комиссия ФИФА провела осмотр стадиона, после которого пришла к выводу, что он не пригоден для проведения соревнований, сообщает republic.ru.