В России официально разрешили устраивать побои в семье

Государственная дума России приняла в финальном третьем чтении скандальный законопроект, выводящий совершенные впервые побои в семье за рамки Уголовного кодекса, передает BBC.

За принятие закона проголосовали 380 депутатов, против – трое. Не голосовала фракция коммунистов.

Резонансный законопроект был внесен на рассмотрение осенью Единой Россией.

Российский парламент выступил против смягчающих поправок, которыми предлагалось сохранить уголовную ответственность за побои беременных, несовершеннолетних и людей в беспомощном состоянии.

Спикер Госдумы РФ назвал декриминализацию побоев "залогом крепкой семьи".

Большинство россиян, как следует из недавнего опроса российского ВЦИОМ, осуждают физическое насилие, но поддерживают предложение смягчить наказание за побои, нанесенные впервые.

Отметим, что в России ежегодно от побоев в семье погибают около 14 тысяч женщин и 3 тысячи детей.