В России поезд столкнулся со школьным автобусом, есть жертвы
Жертвами ДТП стали водитель автобуса и сопровождающий детей
Под Омском (Россия) произошло столкновение грузового поезда и школьного автобуса, в результате погибли два человека, один ребенок ранен, сообщил источник в экстренных службах региона.
Столкновение произошло на нерегулируемом железнодорожном переезде в Нововаршавском районе. В автобусе находились десять детей, рассказал источник РИА "Новости".
Жертвами ДТП стали водитель школьного автобуса и сопровождающий детей.
Между тем в Минздраве Омской области заявили, что в результате столкновения поезда и автобуса погиб один из сопровождающих, шесть детей пострадали, передает ТАСС.
Представитель Западно-Сибирской железной дороги в регионе Светлана Заносова заявила, что столкновение произошло из-за того, что водитель школьного автобуса проигнорировал запрещающий сигнал светофора и звуковой сигнал. Машинист применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось.
Ранее сообщалось, что в России автобус с 15 школьниками попал в ДТП и опрокинулся.
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