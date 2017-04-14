В России поезд столкнулся со школьным автобусом, есть жертвы

Сегодня, 13:37

Жертвами ДТП стали водитель автобуса и сопровождающий детей

Авария произошла на нерегулируемом железнодорожном переезде. Фото: AFP
Авария произошла на нерегулируемом железнодорожном переезде. Фото: AFP

Под Омском (Россия) произошло столкновение грузового поезда и школьного автобуса, в результате погибли два человека, один ребенок ранен, сообщил источник в экстренных службах региона.

Столкновение произошло на нерегулируемом железнодорожном переезде в Нововаршавском районе. В автобусе находились десять детей, рассказал источник РИА "Новости".

Жертвами ДТП стали водитель школьного автобуса и сопровождающий детей.

Между тем в Минздраве Омской области заявили, что в результате столкновения поезда и автобуса погиб один из сопровождающих, шесть детей пострадали, передает ТАСС.

Представитель Западно-Сибирской железной дороги в регионе Светлана Заносова заявила, что столкновение произошло из-за того, что водитель школьного автобуса проигнорировал запрещающий сигнал светофора и звуковой сигнал. Машинист применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось.

Ранее сообщалось, что в России автобус с 15 школьниками попал в ДТП и опрокинулся.
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Источники:

РИА Новости, ИТАР-ТАСС

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