В России прокомментировали отказ главы МИД Великобритании ехать в Москву

8 Апреля 2017, 17:20

Захарова заявила, что Запад "живет в какой-то собственной реальности"

Мария Захарова. Фото: из открытых источников
Мария Захарова. Фото: из открытых источников

В Министерстве иностранных дел России заявили, что отмена визита главы МИД Великобритании Бориса Джонсона в Москву последовала сразу за переносом его "под абсурдным" поводом.

"Эта отмена визита последовала сразу после его переноса. Причины британской стороной назывались разные. Такое впечатление, что наши западные коллеги живут в какой-то собственной реальности, в которой они сначала пытаются единолично строить коллективные планы, потом их также единолично изменять, придумывая абсурдные поводы", – заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как сообщалось, министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон отменил визит в Россию, назначенный на 10 апреля.

Напомним, в ночь на 7 апреля США уничтожили ракетами Томагавк аэродром Шайрат на западе Сирии. Это стало ответом на гибель более сотни людей в результате химической атаки в провинции Идлиб. В этом преступлении обвиняются силы Башара Асада. США также подозревают Россию в причастности к химатаке.
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Источник:

Интерфакс

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