В России прокомментировали отказ главы МИД Великобритании ехать в Москву

В Министерстве иностранных дел России заявили, что отмена визита главы МИД Великобритании Бориса Джонсона в Москву последовала сразу за переносом его "под абсурдным" поводом.

"Эта отмена визита последовала сразу после его переноса. Причины британской стороной назывались разные. Такое впечатление, что наши западные коллеги живут в какой-то собственной реальности, в которой они сначала пытаются единолично строить коллективные планы, потом их также единолично изменять, придумывая абсурдные поводы", – заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как сообщалось, министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон отменил визит в Россию, назначенный на 10 апреля.

Напомним, в ночь на 7 апреля США уничтожили ракетами Томагавк аэродром Шайрат на западе Сирии. Это стало ответом на гибель более сотни людей в результате химической атаки в провинции Идлиб. В этом преступлении обвиняются силы Башара Асада. США также подозревают Россию в причастности к химатаке.