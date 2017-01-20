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В России работницы шеста требуют изменить название профессии (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7901/10_main.1484908543.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7901/10_tn.1484908543.jpg Мир От чиновников стриптизерши требуют также социального равенства с другими профессиями

В России работницы шеста требуют изменить название профессии (видео)

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Сегодня, 12:34

От чиновников стриптизерши требуют также социального равенства с другими профессиями


Российские работницы шеста требуют изменить название профессии. И полноценно ее легализовать. По этому вопросу уже обратились в Министерство труда.

Это дело не из легких, утверждают стриптизерши. Налоги платят, как и все, но от государства – ни льгот, ни пенсии, ни медицинского страхования.

25-летняя луганчанка Юлия Реутова с детства занималась художественной гимнастикой. Под куполом американского цирка выполняла головокружительные номера без страховки.

Теперь Юлия уж полтора года работает в московском ночном клубе. Здесь спокойно и ничем не рискует. К интиму не принуждают. И профессиональные требования высокие: тщательный уход за телом и ежедневные тренировки.

"Много людей в обществе, Которые презирают эту профессию, но они не понимают. Им стоило бы один раз прийти в зал и сделать то же, что делаем мы", – сказала Юлия Реутова, стриптизерша.

Права Юли и ее коллег взялись отстаивать в профильной ассоциации России. Несколько лет потратили на то, чтобы разработать должностные обязанности.

Вместо стриптиза – флиртиз. Не танцовщица, а флирт-актриса. Теперь просят Минтруда сделать эти названия официальными. Потому что старые – дискредитированы.

"Уже давно сложилась ситуация, когда под вывеской стриптиз-клубов функционируют заведения, которые отнюдь таковыми не являются, а предоставляют сексуальные услуги", – сказал Евгений Шаповалов, представитель ассоциации стриптиз-клубов России.

От чиновников стриптизерши требуют также социального равенства с другими профессиями. Москвичи к такой инициативе относятся неоднозначно.

- Скорее нет. У нас пока это не так разрешено, как допустим, заграницей.

- У некоторых людей нет как бы другой возможности зарабатывать деньги.

-Наверное, каждая профессия имеет право быть. – Это все равно, что проституцию тоже приравнять к доходному ремеслу. И давать им и пенсию, и стаж.

В российской стриптиз-индустрии задействованы 25000 работников. Что делать с их социальными начинаниями – в Министерстве труда и соцзащиты Федерации пока не знают.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
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