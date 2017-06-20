В России рассказали, сколько продержатся против НАТО без ядерного оружия

Сегодня, 17:16

Из-за сбитого сирийского самолета Путин вряд ли решится на военную конфронтацию с Западом, считает Рабинович

Военнослужащие НАТО. Фото: army.mil
Военнослужащие НАТО. Фото: army.mil

Если Россия и НАТО вступят в открытое военное противостояние, то для россиян оно закончится в течение трех дней не в их пользу, а ядерная война не выгодна представителям путинского режима. Об этом рассказал "Апострофу" российский финансист и блогер Слава Рабинович.

По его словам, выход России из меморандума по небу над Сирией не перерастет в глобальный конфликт с НАТО.

"Он (Путин. – Ред.) и все члены его ОПГ (организованной преступной группировки, подразумевается путинский режим. – Ред.) прекрасно понимают, что война с НАТО, если она только не перерастет в глобальный ядерный конфликт, закончится через 20 минут. Ну, может быть, через три дня. И не в пользу РФ. И это, естественно, будет концом этого режима. А что касается ядерной катастрофы... Разве для этого все клептоманы гэбэшные на протяжении двадцати с лишним лет воровали и обустраивали свою жизнь на Западе, чтобы все это сжечь во всемирном ядерном пожаре, включая не только свои активы, но и свои семьи, своих детей?! Я думаю, что просто градус напряжения и риски повышаются теоретически", – сказал Рабинович.

Он напомнил, что в 1967 году Израиль успешно противостоял советскому вооружению, которое находилось у арабских стран, напавших на эту страну. По его словам, американцам не составит труда сбивать сейчас российские ракеты.

Напомним, 19 июня стало известно, что международная коалиция во главе с США сбили сирийский самолет, который нанес авиаудар по силам повстанцев.

В тот же день Россия объявила, что больше не будет сотрудничать с США в небе над Сирией после того как силы коалиции, возглавляемой США, сбили в провинции Ракка военный самолет сирийских ВВС.

Россия и США приняли меморандум о безопасности полетов в Сирии в октябре 2015 года. Документ регламентирует действия всех самолетов и беспилотников в воздушном пространстве Сирии. Действие документа уже прекращали в апреле 2017 года после того, как США нанесли ракетные удары по сирийской авиабазе. В мае действие меморандума вновь была восстановлено.
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