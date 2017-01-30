В России суд оценил жизнь женщины в 3300 долларов (видео)

Авария со смертельным исходом произошла в российском Иркутске 2 декабря 2009 года. Автомобиль Анны Шавенковой, сотрудницы аппарата партии "Единая Россия", на скорости около 80 км/ч вылетел на тротуар и сбил двух женщин. Одна из них скончалась от полученных травм в больнице, другая получила тяжелые повреждения опорно-двигательного аппарата.



Записи камер наблюдения показали, что виновница ДТП после аварии не оказала первую помощь пострадавшим и не вызвала "скорую помощь". Вместо этого она осмотрела повреждения машины и позвонила мужу.



Как выяснилось позже Шавенкова и до этого случая неоднократно нарушала ПДД и не оплачивала штрафы.



Суд приговорил Шавенкову к двум с половиной годам колонии с отсрочкой приговора на 14 лет из-за рождения дочери. В мае 2015 года, спустя пять лет после оглашения приговора, осужденная была амнистирована в честь 70-летнего юбилея Победы.



25 января Анна Шавенкова выплатила 200 тысяч рублей (3300 долларов США) в качестве компенсации семье погибшей девочки. Потерпевших сумма не устроила, они намерены продолжать судебные тяжбы.

Анна Шавенкова — дочь председателя избирательной комиссии Иркутской области Людмилы Шавенковой, консультант в аппарате фракции "Единой России" Иркутской областной думы.