В России в масштабном ДТП пострадали украинцы

Сегодня, 02:26

Всего в аварии пострадали 19 человек – люди в автобусе не были пристегнуты

На месте аварии. Фото: 47news.ru
На месте аварии. Фото: 47news.ru

В Ленинградской области РФ произошла авария с участием грузового автомобиля КамАЗ и микроавтобуса Форд Транзит, в результате которой пострадали 19 человек, в том числе 3 гражданина Украины, сообщает ТАСС.

"Пострадали строители скоростной трассы М11. Люди в автобусе не были пристегнуты", – сообщил изданию представитель областного правительства.

В ДТП пострадали 19 человек, из них: трое украинцев, 6 россиян, 5 граждан Узбекистана, 4 – Киргизстана и 1 – Таджикистана.

Шестеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии, 4 – в состоянии средней тяжести, остальные отправлены на амбулаторное лечение.

По предварительной версии местной прокуратуры, авария произошла вследствие того, что водитель микроавтобуса не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где и столкнулся с грузовым КамАЗом.
авария, ДТП, украинцы, камаз

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