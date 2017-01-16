Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
В России возбудили первое дело по статье о недоносительстве http://www.segodnya.ua/img/article/7888/35_main.1484603347.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7888/35_tn.1484603347.jpg Мир Следователи в Чечне возбудили первое уголовное дело по статье "несообщение о преступлении" из так называемого "пакета Яровой"  

В России возбудили первое дело по статье о недоносительстве

Сегодня, 23:48

Следователи в Чечне возбудили первое уголовное дело по статье "несообщение о преступлении" из так называемого "пакета Яровой"

 

nsight-ukraine.org
nsight-ukraine.org

Дело возбуждено в оношении Асхаба Хизриева, который не сообщил о планах знакомого уехать на войну в Сирию, сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру республики.

"По версии следствия, Хизриев, обладая достоверной информацией о приготовлении Фарида Сафина к участию в деятельности террористической организации в Сирии, не сообщил об этом в правоохранительные органы", – говорится в сообщении ведомства.

Ранее об уголовном деле сообщало издание "Кавказский узел" со ссылкой на неназванного следователя, добавляет Русская служба Би-Би-Си.

Сообщается, что позже Сафин был задержан полицейскими при попытке уехать в Сирию. Хизриеву грозит до года лишения свободы.

"Антитеррористический пакет" законопроектов, предусматривающий введение статьи о недоносительстве, был принят летом прошлого года.

По мнению авторов, он необходим для "установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности". Закон ужесточает наказание за экстремизм, а также с 2018 года усиливает контроль за онлайн-активностью граждан.

Правозащитники считают, что законы нарушают базовые принципы конституции России, например о неприкосновенности к частной жизни. Телекоммуникационные компании сообщили о серьезном росте издержек и стоимости услуг связи и интернета в России в связи с принятием закона.
версии, уголовное дело, наказание, задержан, компании, законы, правозащитники, пакет Яровой

Вы сейчас просматриваете новость "В России возбудили первое дело по статье о недоносительстве". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УНИАН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Ирина Яровая. Фото: sputnik

В России петиция против "пакета Яровой" набрала 100 тысяч голосов

15 Августа 2016, 06:34

Теперь, согласно правилам проекта, петицию должна в течение двух месяцев рассмотреть экспертная рабочая группа

Мир

Кришнаиты. Фото: k-istine.ru

В РФ по закону из «пакета Яровой» привлекли кришнаита

11 Августа 2016, 23:47

Мужчина рассказывал о своей вере и раздавал литературу

Мир

В Москве на митинг против "пакета Яровой" пришли более 2 тысяч человек

9 Августа 2016, 21:52

На митинге выступил оппозиционер Алексей Навальный

Мир

<p>Ирина Яровая. Фото: politota.dirty.ru</p>

В Москве разрешили провести митинг против "пакета Яровой"

15 Июля 2016, 06:42

"Пакет Яровой" вызвалл волну критики со стороны общественности и правозащитников

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.