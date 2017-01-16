В России возбудили первое дело по статье о недоносительстве

Следователи в Чечне возбудили первое уголовное дело по статье "несообщение о преступлении" из так называемого "пакета Яровой"

Дело возбуждено в оношении Асхаба Хизриева, который не сообщил о планах знакомого уехать на войну в Сирию, сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру республики.

"По версии следствия, Хизриев, обладая достоверной информацией о приготовлении Фарида Сафина к участию в деятельности террористической организации в Сирии, не сообщил об этом в правоохранительные органы", – говорится в сообщении ведомства.

Ранее об уголовном деле сообщало издание "Кавказский узел" со ссылкой на неназванного следователя, добавляет Русская служба Би-Би-Си.

Сообщается, что позже Сафин был задержан полицейскими при попытке уехать в Сирию. Хизриеву грозит до года лишения свободы.

"Антитеррористический пакет" законопроектов, предусматривающий введение статьи о недоносительстве, был принят летом прошлого года.

По мнению авторов, он необходим для "установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности". Закон ужесточает наказание за экстремизм, а также с 2018 года усиливает контроль за онлайн-активностью граждан.

Правозащитники считают, что законы нарушают базовые принципы конституции России, например о неприкосновенности к частной жизни. Телекоммуникационные компании сообщили о серьезном росте издержек и стоимости услуг связи и интернета в России в связи с принятием закона.



