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В России выпустили килограммовые серебряные монеты с Трампом (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7896/65_main.1484811231.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7896/65_tn.1484811231.jpg Мир Монеты приурочены к инаугурации нового президента США

В России выпустили килограммовые серебряные монеты с Трампом (фото)

Сегодня, 09:33

Монеты приурочены к инаугурации нового президента США

В российском городе Златоуст Челябинской области выпустили монеты с изображением избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщается на сайте компании-производителя, передает Корреспондент.

Клиентам предлагаются три варианта монеты с Трампом – килограммовые серебряные, комбинированные из серебра и золота, а также золотые, вес которых не указан.

Больше всего информации о серебряных монетах. Они имеют диаметр 12 см. Монеты ручной работы, изготовлены методом художественного литья. Серебро 925 пробы.

На аверсе – портрет в профиль Трампа, по периметру расположены надписи: Donald John Trump и 45 the President of United States of America. На реверсе изображена Статуя Свободы на фоне флага США. По периметру расположены надписи: In Trump We trust – по аналогии с фразой In God We Trust, размещенной на долларовых банкнотах, и United States of America.

Выпуск монет приурочен к инаугурации Трампа, которая состоится 20 января. Всего планируется выпустить 25 монет из серебра, 15 комбинированных и пять золотых монет.

Напомним, ранее в России выпустили сахар с изображением Трампа. Производители продукции сделали это в надежде на то, что отношения России и США "станут слаще".
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