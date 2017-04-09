В Румынии потерпел крушение поезд

Вчера, 03:37

В ДТП погибли два машиниста

В Румынии сошел с рельсов грузовой поезд. Фото: twitter.com/STIRIDINVEST
В Румынии сошел с рельсов грузовой поезд. Фото: twitter.com/STIRIDINVEST

В западной Румынии на мосту сошел с рельсов грузовой поезд, в результате чего погибло два машиниста, сообщили местные власти, – сообщает ZN.

По данным ПАО "Румынские железные дороги", сошли с рельсов 14 из 16 вагонов поезда, а некоторые из вагонов висели над краем моста. В заявлении компании говорится, что причиной катастрофы, предположительно, может быть дефект тормозов поезда.

Пресс-секретарь полиции Богдан Ниту сообщил, что после аварии железнодорожное сообщение было заблокировано в городе Петросани около долины Джиу. Он сказал, что министерство транспорта расследует причину аварии.

Напомним, в Москве поезд столкнулся с электричкой.
ДТП, Румыния, поезд, катастрофа, железнодорожное сообщение

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