В Румынии продолжаются протесты, на улицы вышли 140 тысяч человек
Некоторые протестующие принесли цветы для полицейских
В центре Бухареста на Площади Победы собрались более 30 тысяч человек и количество участников антикоррупционного протеста растет.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Mediafax.
Это третий вечер протестов подряд. Некоторые протестующие принесли цветы для полицейских. Люди выкрикивают – "Жандармы с нами".
Жандармы раздавали листовки с сообщениями, в которых участникам акции советуют отходить от агрессивных людей. Очевидно, румынские правоохранители не хотят повторения вчерашних столкновений с демонстрантами.
По информации Digi24.ro, в целом по всей стране на улицы вышли около 140 тысяч человек.
В среду в Румынии прошли самые массовые за последние 25 лет протесты, в которых приняли участие до 300 тысяч человек.
В среду в Румынии прошли самые массовые за последние 25 лет протесты, в которых приняли участие до 300 тысяч человек.
Напомним, правительство Румынии вечером 31 января несмотря на массовые протесты приняло постановление, которое декриминализирует ряд преступлений и позволяет многим коррупционерам избежать ответственности.
Новое постановление, в частности, декриминализирует коррупционные деяния и случаи превышения полномочий и злоупотребления служебным положением, если убытки не превышают 200 тысяч леев (47 800 долларов).
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