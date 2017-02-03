В Румынии продолжаются протесты, на улицы вышли 140 тысяч человек

Сегодня, 02:49

Некоторые протестующие принесли цветы для полицейских

В Румынии продолжаются протесты, фото AFP
В Румынии продолжаются протесты, фото AFP

В центре Бухареста на Площади Победы собрались более 30 тысяч человек и количество участников антикоррупционного протеста растет.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Mediafax.

Это третий вечер протестов подряд. Некоторые протестующие принесли цветы для полицейских. Люди выкрикивают – "Жандармы с нами".

Жандармы раздавали листовки с сообщениями, в которых участникам акции советуют отходить от агрессивных людей. Очевидно, румынские правоохранители не хотят повторения вчерашних столкновений с демонстрантами.

По информации Digi24.ro, в целом по всей стране на улицы вышли около 140 тысяч человек.

В среду в Румынии прошли самые массовые за последние 25 лет протесты, в которых приняли участие до 300 тысяч человек.

В среду в Румынии прошли самые массовые за последние 25 лет протесты, в которых приняли участие до 300 тысяч человек.

Напомним, правительство Румынии вечером 31 января несмотря на массовые протесты приняло постановление, которое декриминализирует ряд преступлений и позволяет многим коррупционерам избежать ответственности.

Новое постановление, в частности, декриминализирует коррупционные деяния и случаи превышения полномочий и злоупотребления служебным положением, если убытки не превышают 200 тысяч леев (47 800 долларов).
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