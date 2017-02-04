В Румынии продолжаются протесты против законов об амнистии коррупционеров

Сегодня, 01:08

В Болгарии и Молдавии заявили о поддержке манифестантов

В Румынии продолжаются протесты против законов об амнистии коррупционеров, фото AFP
В Румынии продолжаются протесты против законов об амнистии коррупционеров, фото AFP

Около 85 тысяч граждан принимают участие в антиправительственном митинге в центре Бухареста, требования манифестантов остаются прежними – отставка правительства и отмена постановлений о помиловании и о внесении изменений в уголовное законодательство. Об этом сообщает Укринформ.

"Мы устали от воров, страной нужно управлять не постановлениями правительства о помиловании. Мы не откажемся от протестов, пока не восстановите принципы правового государства", – заявили инициаторы  протестов, члены организации "Коррупция убивает".

Митинги протеста проходят также во всех крупных городах Румынии.

О поддержке румынских манифестантов заявили в Болгарии и Молдавии, где проходят аналогичные акции солидарности.

Напомним, 29 января в Бухаресте около 50 тыс. человек вышли на протест против правительственных постановлений о помиловании и внесении изменений в уголовное законодательство.

1 февраля правительство Румынии поздно вечером внесло изменения в уголовный кодекс и декриминализировало должностные преступления. Изменения предусматривают, что уголовные дела не будут открывать против чиновников, которые нанесли государству ущерб менее чем на 200 тыс. лей (47 800 долларов).

В национальном антикоррупционном управлении заявили, что с такими изменениями борьба с коррупцией не будет иметь никакого значения.

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил во время саммита ЕС, который проходит на Мальте, что "все лидеры Евросоюза всерьез обеспокоены происходящими в стране событиями".
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