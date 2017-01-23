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В Румынии прошли многотысячные акции протеста (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7908/30_main.1485169652.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7908/30_tn.1485169652.jpg Мир Люди вышли на улицы из-за "коррупционных" планов правительства

В Румынии прошли многотысячные акции протеста (фото)

Сегодня, 13:06

Люди вышли на улицы из-за "коррупционных" планов правительства

Десятки тысяч людей вышли на улицы в столице Румынии Бухаресте и в других крупных городах страны в знак протеста против планов правительства относительно внесения изменений в законодательство, которые, по мнению протестантов, позволят коррупционерам избежать ответственности. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DIGI24.

Люди на улицах румынских городов протестовали против планов правительства и правящей Социал-демократической партии объявить амнистию отдельным категориям заключенных, что, как предполагают противники изменений, позволит избежать ответственности многим румынским коррупционерам.

Как сообщалось, в Бухаресте к протестантам присоединился президент страны Клаус Йоханнис, который поддержал митингующих и заявил, что он возмущен планами правительства.

"Я пришел на площадь как тысячи румын, чтобы показать свое возмущение. Банда политиков хочет изменить уголовное законодательство Румынии, хочет ослабить верховенство закона. Мы не можем этого позволить", – сказал Клаус Йоханнис.

Ранее Йоханнис уже раскритиковал планы правительства по амнистии некоторых категорий заключенных.

В Бухаресте на улицы вышло более 10 тыс. лиц. Также сообщается о тысячах людей, которые вышли на улицы в других крупных городах страны. Так, в городе Клуж-Напока и в Тимишоаре на митинги вышли до 5000 человек.

Более 500 человек собрались на площади в Констанце, около 700 человек протестовало в Яссах.

Отметим, спикер Палаты депутатов Румынии Ливиу Драгня назвал манифестации "началом государственного переворота".
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