В Румынии протесты переросли в беспорядки, есть пострадавшие (видео)

Сегодня, 13:00

В ходе антиправительственной акции демонстранты забросали полицейских камнями и дымовыми шашками


На площадях столицы Румынии строят баррикады из горящих покрышек и мусора. Сообщается по меньшей мере о четырех пострадавших. Госпитализировано двое стражей порядка и столько же демонстрантов.

Как сообщают румынские СМИ, полиция задержала около сотни наиболее агрессивных участников акции, в том числе футбольных фанатов. Они призывали взять штурмом здание правительства.

В ответ силовики применили слезоточивый газ и дубинки. Сейчас все государственные учреждения Бухареста взяли под усиленную охрану. Митингующие заявили, что не прекратят акцию протеста до тех пор, пока правительство не выполнит их требования.

 
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