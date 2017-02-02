В Румынии протесты переросли в беспорядки, есть пострадавшие (видео)

На площадях столицы Румынии строят баррикады из горящих покрышек и мусора. Сообщается по меньшей мере о четырех пострадавших. Госпитализировано двое стражей порядка и столько же демонстрантов.



Как сообщают румынские СМИ, полиция задержала около сотни наиболее агрессивных участников акции, в том числе футбольных фанатов. Они призывали взять штурмом здание правительства.



В ответ силовики применили слезоточивый газ и дубинки. Сейчас все государственные учреждения Бухареста взяли под усиленную охрану. Митингующие заявили, что не прекратят акцию протеста до тех пор, пока правительство не выполнит их требования.



