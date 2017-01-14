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В Сенате США объявили о начале своего расследования российских кибератак http://www.segodnya.ua/img/article/7881/77_main.1484360270.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7881/77_tn.1484360270.jpg Мир В рамках расследования сенаторы собираются допросить в том числе представителей как администрации Обамы, так и Трампа

В Сенате США объявили о начале своего расследования российских кибератак

Сегодня, 04:17

В рамках расследования сенаторы собираются допросить в том числе представителей как администрации Обамы, так и Трампа

Сенат допросит представителей администрации Обамы и Трампа. Фото: partbilet.ru
Сенат допросит представителей администрации Обамы и Трампа. Фото: partbilet.ru

Комитет сената США по разведке заявил о начале расследования вмешательства России в выборы. Об этом было объявлено в совместном заявлении руководителей комитета, республиканца Ричарда Барра и демократа Марка Уорнера, передает РБК.

Сенатский комитет по разведке объявил о начале всестороннего расследования российских кибератак, которое затронет также лиц, связанных с обеими администрациями.

Комитет планирует опросить высокопоставленных лиц как из администрации Барака Обамы, так и будущего президента Дональда Трампа. Если понадобится, опрашиваемых будут вызывать для беседы судебными повестками, говорится в заявлении.

"Как сентатский комитет по разведке мы считаем, что очень важно иметь полное представление о масштабах российской разведывательной деятельности, оказывающей влияние на Соединенные Штаты", – приводит выдержки из совместного заявления Bloomberg.

"Эта проблема влияет на основы нашей демократической системы, и это очень важно. Она требует полного, глубокого и двухпартийного исследования", – добавил Уорнер.

Сенаторы добавили, что часть слушаний будут открытыми, а часть – закрытыми, чтобы не предавать огласке информацию разведки. В конечном итоге комитет планирует обнародовать свои выводы.

Как сообщалось, президент США Барак Обама заявил о введении санкций против 9 разведывательных учреждений и лиц из РФ и объявил персонами нон грата 35 российских дипломатов из-за кибератаки на американские учреждения. Американский президент отметил, что Государственный департамент закрывает два российских учреждения в Мэриленде и Нью-Йорке, которые использовались российскими служащими для сбора разведывательной информации. Также Обама назвал 35 дипломатов сотрудниками российской разведки в США.
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