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В Сенегале прошла инаугурация избранного президента Гамбии http://www.segodnya.ua/img/article/7900/14_main.1484874762.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7900/14_tn.1484874762.jpg Мир В своей речи Бэрроу заявил, что настаивает на законности своего избрания президентом

В Сенегале прошла инаугурация избранного президента Гамбии

Сегодня, 03:12

В своей речи Бэрроу заявил, что настаивает на законности своего избрания президентом

В Сенегале прошла инаугурация избранного президента Гамбии, фото AFP
В Сенегале прошла инаугурация избранного президента Гамбии, фото AFP

Выигравший президентские выборы в Гамбии Адама Бэрроу принес присягу несмотря на то, что его предшественник Яхья Джамме отказался покинуть свой пост и считает себя легитимным президентом. 

Инаугурация прошла не в самой Гамбии, а в столице соседнего Сенегала Дакаре, пишет Би-Би-Си.

В своей речи Бэрроу заявил, что настаивает на законности своего избрания президентом. Он призвал Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) и ООН поддержать выбор, сделанный гражданами его страны.

Кроме того, Бэрроу призвал гамбийских военнослужащих не покидать казармы в случае вторжения в страну сенегальских военных, готовых силой заставить Джамме покинуть пост.

Всех гамбийских военных, которые встанут на защиту Джамме, новый президент пообещал признать мятежниками.

Джамме, возглавляющий Гамбию с 1994 года, в декабре неожиданно проиграл очередные выборы президента. Его кандидатуру поддержали около 36,7% избирателей, в то время как за его конкурента Бэрроу проголосовали 45,5% электората.

Сначала Джамме признал свое поражение на выборах, но позже все же оспорил итоги декабрьского голосования. Иск Джамме, в котором он заявляет о многочисленных нарушениях в ходе голосования, суд рассмотрит весной. В связи с этим срок полномочий Джамме был продлен на три месяца.

Бэрроу и ЭКОВАС отказались признать законность такого шага, после чего Сенегал и Нигерия начали стягивать к границе Гамбии войска, а из самой страны начали эвакуировать туристов.

Регулярные вооруженные силы Сенегала насчитывают около 20 тысяч человек, а военный бюджет страны составляет примерно 300 млн долларов в год. Численность вооруженных сил Гамбии оценивается в 2,5 тысячи человек.
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