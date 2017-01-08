В сети появилось фото и видео со свадьбы скандальной легкоатлетки Кастер Семени (фото,видео)

Олимпийская чемпионка женилась на своей подруге

В юноафриканской Претории прошла свадьба знаменитой легкоатлетки Кастер Семени. Олимпийская чемпионка Игр 2016 года Семеня женилась... на свой подруге Виолет Расебойе.

Напомним, что несколько лет назад многие легкоатлетки подозревали, что Семеня – это мужчина.

Международная федерация легкой атлетики была вынуждена провести расследование.

В результате гендерных тестов было доказано, что Семеня является женщиной. Особенность ее организма заключается в природно высоком уровне мужских гормонов.

Siyashadisa la ekhaya #CasVioWedding Видео опубликовано Kgothatso Montjane (@kgothatso_mo) Янв 7 2017 в 8:40 PST