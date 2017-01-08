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В сети появилось фото и видео со свадьбы скандальной легкоатлетки Кастер Семени (фото,видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7863/65_main.1483883094.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7863/65_tn.1483883094.jpg Мир Олимпийская чемпионка женилась на своей подруге

В сети появилось фото и видео со свадьбы скандальной легкоатлетки Кастер Семени (фото,видео)

Сегодня, 15:57

Олимпийская чемпионка женилась на своей подруге

В юноафриканской Претории прошла свадьба знаменитой легкоатлетки Кастер Семени. Олимпийская чемпионка Игр 2016 года Семеня женилась... на свой подруге Виолет Расебойе.

Напомним, что несколько лет назад многие легкоатлетки подозревали, что Семеня – это мужчина.

Международная федерация легкой атлетики была вынуждена провести расследование.

В результате гендерных тестов было доказано, что Семеня является женщиной. Особенность ее организма заключается в природно высоком уровне мужских гормонов.

Siyashadisa la ekhaya #CasVioWedding

Видео опубликовано Kgothatso Montjane (@kgothatso_mo)

#CasterSemenya dancing off at her wedding today in Pretoria, South Africa. #casviowedding Video via @kgothatso_mo

Видео опубликовано BellaNaija (@bellanaijaonline)

легкая атлетика, свадьба, Кастер Семеня

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Сегодня|Спорт

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