В сети появилось фото и видео со свадьбы скандальной легкоатлетки Кастер Семени (фото,видео)
Олимпийская чемпионка женилась на своей подруге
В юноафриканской Претории прошла свадьба знаменитой легкоатлетки Кастер Семени. Олимпийская чемпионка Игр 2016 года Семеня женилась... на свой подруге Виолет Расебойе.
Напомним, что несколько лет назад многие легкоатлетки подозревали, что Семеня – это мужчина.
Международная федерация легкой атлетики была вынуждена провести расследование.
В результате гендерных тестов было доказано, что Семеня является женщиной. Особенность ее организма заключается в природно высоком уровне мужских гормонов.
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