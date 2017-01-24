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В Сети появилось первое фото Джорджа Буша-старшего из больницы (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7911/5_main.1485220547.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7911/5_tn.1485220547.jpg Мир Чета Буш благодарит американцев за поддержку и молитвы

В Сети появилось первое фото Джорджа Буша-старшего из больницы (фото)

Сегодня, 03:15

Чета Буш благодарит американцев за поддержку и молитвы

Джордж Буш-старший, фото AFP
Джордж Буш-старший, фото AFP

Опубликовано первое фото Джорджа Буша — старшего с момента его госпитализации. На снимке рядом с экс-президентом США — его супруга Барбара.

Как сообщает ABC News со ссылкой на пресс-секретаря семьи, чета Буш благодарит американцев за поддержку и молитвы.

Напомним, на прошлой неделе 92-летнего экс-президента США Джорджа Буша — старшего и его супругу Барбару доставили в больницу Техаса. Сейчас политика уже перевели из отделения интенсивной терапии.

Ранее 41-й президент США выразил сожаление, что они с женой не смогут присутствовать на инаугурации Дональда Трампа, и в письме рассказал, что если появится в январе на свежем воздухе, то "ляжет в могилу". 
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Источник:

Life.ru

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