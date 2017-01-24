В Сети появилось первое фото Джорджа Буша-старшего из больницы (фото)

Опубликовано первое фото Джорджа Буша — старшего с момента его госпитализации. На снимке рядом с экс-президентом США — его супруга Барбара.

Former Pres. George H.W. Bush, Barbara Bush seen in 1st photo since hospitalization; spokesman says they thank Americans for their prayers. pic.twitter.com/epjLHZSkyg — ABC News (@ABC) 23 января 2017 г.

Как сообщает ABC News со ссылкой на пресс-секретаря семьи, чета Буш благодарит американцев за поддержку и молитвы.

Напомним, на прошлой неделе 92-летнего экс-президента США Джорджа Буша — старшего и его супругу Барбару доставили в больницу Техаса. Сейчас политика уже перевели из отделения интенсивной терапии.

Ранее 41-й президент США выразил сожаление, что они с женой не смогут присутствовать на инаугурации Дональда Трампа, и в письме рассказал, что если появится в январе на свежем воздухе, то "ляжет в могилу".



