В Сети появилось первое фото Джорджа Буша-старшего из больницы (фото)

Опубликовано первое фото Джорджа Буша — старшего с момента его госпитализации. На снимке рядом с экс-президентом США — его супруга Барбара.

Former Pres. George H.W. Bush, Barbara Bush seen in 1st photo since hospitalization; spokesman says they thank Americans for their prayers. pic.twitter.com/epjLHZSkyg