В сети появилось смешное "новогоднее видеообращения" Лаврова (видео)

Глава МИД РФ под музыкальное сопровождение в стиле рэп "зачитал" об итогах уходящего года в мире

Американский боец Джефф Монсон, а ныне гражданин т. н. "ЛНР", опубликовал в Facebook юморное "новогоднее видеообращение" министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, которое он "зачитал" в стиле рэп.

На видео Лавров рассказывает об итогах уходящего года. Лавров под музыкальное рэп-сопровождение рассказывает о Brexit, выборах в США, войне с терроризмом, конфликте в Сирии и отношениях России и Европы.

В тексте можно услышать, например, "…мы решили, что это дальше продолжаться не может, если кто-то откажется договориться – будет уничтожен", "Джон Керри передал мне, как разрулить ситуацию в восточном Алеппо, но это, понятно, что это нелепо".

"Нам, прежде всего, надо остановиться и отдышаться, в следующем году со всеми сможем разобраться", — отмечает он в конце ролика.

Отметим, что этот ролик сделан из нарезок разных видео с участием Лаврова.

Напомним, в Украине также отметились неожиданным смешным новогодним поздравлением "с участием" всех президентов независимой Украины.