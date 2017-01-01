Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
В сети появилось смешное "новогоднее видеообращения" Лаврова (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7848/59_main.1483298070.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7848/59_tn.1483298070.jpg Мир Глава МИД РФ под музыкальное сопровождение в стиле рэп "зачитал" об итогах уходящего года в мире

В сети появилось смешное "новогоднее видеообращения" Лаврова (видео)

Вчера, 20:50

Глава МИД РФ под музыкальное сопровождение в стиле рэп "зачитал" об итогах уходящего года в мире


Американский боец Джефф Монсон, а ныне гражданин т. н. "ЛНР", опубликовал в Facebook юморное "новогоднее видеообращение" министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, которое он "зачитал" в стиле рэп.

На видео Лавров рассказывает об итогах уходящего года. Лавров под музыкальное рэп-сопровождение рассказывает о Brexit, выборах в США, войне с терроризмом, конфликте в Сирии и отношениях России и Европы.

В тексте можно услышать, например, "…мы решили, что это дальше продолжаться не может, если кто-то откажется договориться – будет уничтожен", "Джон Керри передал мне, как разрулить ситуацию в восточном Алеппо, но это, понятно, что это нелепо".
"Нам, прежде всего, надо остановиться и отдышаться, в следующем году со всеми сможем разобраться", — отмечает он в конце ролика.

Отметим, что этот ролик сделан из нарезок разных видео с участием Лаврова.

Напомним, в Украине также отметились неожиданным смешным новогодним поздравлением "с участием" всех президентов независимой Украины.
видео, Сирия, США, лавров, мид рф, видеообращение

Вы сейчас просматриваете новость "В сети появилось смешное "новогоднее видеообращения" Лаврова (видео)". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Сергей Лавров. Фото: ТАСС

Глава МИД РФ Лавров назвал журналистов "дебилами"

9 Декабря 2016, 16:49

Российского министра возмутило, что оператор Reuters снимает его

Мир

Сергей Лавров. Фото: AFP

Лавров назвал переговоры с США о Сирии "бесплодными посиделками"

14 Декабря 2016, 14:35

Глава МИД России пожаловался на безрезультатные встречи по сирийскому вопросу 

Мир

Сергей Лавров. Фото: AFP

Лавров прокомментировал убийство посла в Турции

20 Декабря 2016, 09:26

Глава внешнеполитического ведомства РФ считает одной из причин преступления срыв борьбы с терроризмом в Сирии 

Мир

Дональд Трамп. Фото: AFP

США могут присоединиться к переговорам по Сирии после инаугурации Трампа - Лавров

29 Декабря 2016, 14:31

Глава министерства иностранных дел России заявил, что Москва готова к такому развитию событий

Мир

Лавров. Фото: AFP

Лавров предложил Путину радикальный ответ на новые санкции США

30 Декабря 2016, 12:52

По его словам, Москва не может оставить подобные "выходки" без ответа, взаимность - это закон дипломатии в международных отношениях

Мир

Леонид Слуцкий. Фото: souzveche.ru

В Госдуме РФ поддержали предложение Лаврова выдворить 35 американских дипломатов

30 Декабря 2016, 13:42

По словам Слуцкого, это абсолютно адекватный ответ на агрессивные и плохо объяснимые действия США по отношению к России

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.