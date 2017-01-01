В сети появилось видео нападения на ночной клуб в Стамбуле (видео)

В сети опубликованы кадры с места нападения в ночном клубе Reina в Стамбуле.

На нем видно, что вокруг человека в белом и в белой шапке перевернуты столы, разбросаны вещи. Видны, также лежащие на полу люди.

Нападение на стамбульский ночной клуб Reina произошло в новогоднюю ночь. Люди в костюмах Санта-Клаусов, как сообщали СМИ, открыли стрельбу из автоматов Калашникова. Губернатор Стамбула Васип Шахин заявил, что атаку совершил террорист-одиночка.

В свою очередь министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что в результате нападения террориста в ночном клубе Стамбула погибли 39 человек, 69 получили ранения.