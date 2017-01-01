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В сети появилось видео нападения на ночной клуб в Стамбуле (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7850/26_main.1483256278.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7850/26_tn.1483256278.jpg Мир Нападение на стамбульский ночной клуб произошло в новогоднюю ночь

В сети появилось видео нападения на ночной клуб в Стамбуле (видео)

Сегодня, 09:37

Нападение на стамбульский ночной клуб произошло в новогоднюю ночь


В сети опубликованы кадры с места нападения в ночном клубе Reina в Стамбуле.

На нем видно, что вокруг человека в белом и в белой шапке перевернуты столы, разбросаны вещи. Видны, также лежащие на полу люди.

Нападение на стамбульский ночной клуб Reina произошло в новогоднюю ночь. Люди в костюмах Санта-Клаусов, как сообщали СМИ, открыли стрельбу из автоматов Калашникова. Губернатор Стамбула Васип Шахин заявил, что атаку совершил террорист-одиночка.

В свою очередь министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что в результате нападения террориста в ночном клубе Стамбула погибли 39 человек, 69 получили ранения.
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