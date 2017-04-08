В сети появилось видео с места обвала жилого дома в Польше http://www.segodnya.ua/img/article/10111/63_main.1491651104.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/10111/63_tn.1491651104.jpg 2017-04-08T14:30:46+03:00 Мир В настоящее время на месте ЧП продолжается спасательная операция