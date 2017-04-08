В сети появилось видео с места обвала жилого дома в Польше
В настоящее время на месте ЧП продолжается спасательная операция
В интернете появилось видео с места обрушения жилого дома в польском городе Свебодзице.
По последним данным, погибли два человека, четырех удалось спасти.
В настоящий момент ведется спасательная операция. Под завалами могут оставаться люди, двух уже удалось эвакуировать.
По предварительным данным, здание могло обрушиться из-за взрыва бытового газа.
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