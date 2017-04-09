В сети появилось видео с места столкновения поездов в Москве

В результате инцидента госпитализировали 12 человек

На западе Москвы на Белорусском направлении Московской железной дороги столкнулись пассажирский поезд сообщением "Москва — Брест" и пригородная электричка.

На YouTube появилось видео с места инцидента.

В результате инцидента госпитализировали 12 человек, шесть из них находятся в тяжелом состоянии.

На месте аварии работаю экстренные службы и правоохранительные органы.