В сети появилось видео с места столкновения поездов в Москве

Вчера, 10:14

В результате инцидента госпитализировали 12 человек


На западе Москвы на Белорусском направлении Московской железной дороги столкнулись пассажирский поезд сообщением "Москва — Брест" и пригородная электричка.

На YouTube появилось видео с места инцидента.

В результате инцидента госпитализировали 12 человек, шесть из них находятся в тяжелом состоянии.

На месте аварии работаю экстренные службы и правоохранительные органы.
авария, видео, москва, поезд, электричка, столкнулись

Вы сейчас просматриваете новость "В сети появилось видео с места столкновения поездов в Москве ". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Роман Волознев. Фото: соцсети

Известный белорусский певец ранен при столкновении поездов в Москве

Вчера, 04:19

У Романа Волознева диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, рану правой височной области и перелом ребер

Мир

Пострадали более 20 человек. Фото: ТАСС, Михаил Почуев

В Москве поезд столкнулся с электричкой

Вчера, 01:16

В результате шесть человек были госпитализированы, еще 15 оказана медпомощь на месте

Мир

На месте ДТП. Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Столкновение поездов в Москве произошло из-за перебегающего пути человека - СМИ

Вчера, 05:02

В числе пострадавших один ребенок, его состояние стабильное

Мир

В Румынии сошел с рельсов грузовой поезд. Фото: twitter.com/STIRIDINVEST

В Румынии потерпел крушение поезд

Вчера, 03:37

В ДТП погибли два машиниста

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования