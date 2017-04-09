В сети появилось видео с места столкновения поездов в Москве
В результате инцидента госпитализировали 12 человек
На западе Москвы на Белорусском направлении Московской железной дороги столкнулись пассажирский поезд сообщением "Москва — Брест" и пригородная электричка.
На YouTube появилось видео с места инцидента.
В результате инцидента госпитализировали 12 человек, шесть из них находятся в тяжелом состоянии.
На месте аварии работаю экстренные службы и правоохранительные органы.
Вы сейчас просматриваете новость "В сети появилось видео с места столкновения поездов в Москве ". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии