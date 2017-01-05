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В сети появилось видео с места стрельбы в Стамбуле (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7856/60_main.1483569994.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7856/60_tn.1483569994.jpg Мир По информации турецких СМИ, данный инцидент не связан с терроризмом

В сети появилось видео с места стрельбы в Стамбуле (видео)

Сегодня, 00:46

По информации турецких СМИ, данный инцидент не связан с терроризмом


В интернете появилась видеозапись с места вооруженного нападения возле одного из ресторанов в Стамбуле, в результате которого пострадали два человека.

Стрельба произошла в районе Фатих. По данным СМИ, злоумышленник действовал в одиночку. В результате нападения пострадали профессор университета и владелец ресторана. Полицейские оцепили место происшествия.

По информации турецких СМИ, данный инцидент не связан с терроризмом.
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