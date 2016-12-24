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В сети появилось видео высадки российской военной полиции в Алеппо (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7826/33_main.1482533712.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7826/33_tn.1482533712.jpg Мир Военная полиция РФ высаживаются из самолета в рассветное время

В сети появилось видео высадки российской военной полиции в Алеппо (видео)

Сегодня, 00:55

Военная полиция РФ высаживаются из самолета в рассветное время


В сети было опубликовано видео высадки российской военной полиции в Алеппо.

Видеозапись демонстрирует, как вооруженные автоматами бойцы со знаками различия российской военной полиции высаживаются из самолета в рассветное время.

После построения перед самолетом военнослужащие погрузились в грузовик и уехали.

Вчера правительственная армия Башара Асада объявила о полном контроле над Алеппо.

Напомним, бои за Алеппо продолжаются между армией Асада и повстанцами начиная с 2012 года. Восточный Алеппо находился под контролем повстанцев больше четырех лет, последние два года – в осаде.

Последние бои за восточную часть Алеппо сопровождались большими жертвами со стороны мирного населения. В ООН заявили, что сирийские правительственные войска и иракские боевики, воюющие на их стороне, убили 82 мирных жителей Алеппо. Бойцы врывались в дома и убивали жителей.
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Источник:

РИА Новости

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