В сети появилось видео высадки российской военной полиции в Алеппо (видео)

Военная полиция РФ высаживаются из самолета в рассветное время

В сети было опубликовано видео высадки российской военной полиции в Алеппо.

Видеозапись демонстрирует, как вооруженные автоматами бойцы со знаками различия российской военной полиции высаживаются из самолета в рассветное время.

После построения перед самолетом военнослужащие погрузились в грузовик и уехали.

Вчера правительственная армия Башара Асада объявила о полном контроле над Алеппо.

Напомним, бои за Алеппо продолжаются между армией Асада и повстанцами начиная с 2012 года. Восточный Алеппо находился под контролем повстанцев больше четырех лет, последние два года – в осаде.

Последние бои за восточную часть Алеппо сопровождались большими жертвами со стороны мирного населения. В ООН заявили, что сирийские правительственные войска и иракские боевики, воюющие на их стороне, убили 82 мирных жителей Алеппо. Бойцы врывались в дома и убивали жителей.