В сети появилось видео высадки российской военной полиции в Алеппо (видео)
Военная полиция РФ высаживаются из самолета в рассветное время
В сети было опубликовано видео высадки российской военной полиции в Алеппо.
Видеозапись демонстрирует, как вооруженные автоматами бойцы со знаками различия российской военной полиции высаживаются из самолета в рассветное время.
После построения перед самолетом военнослужащие погрузились в грузовик и уехали.
Вчера правительственная армия Башара Асада объявила о полном контроле над Алеппо.
Напомним, бои за Алеппо продолжаются между армией Асада и повстанцами начиная с 2012 года. Восточный Алеппо находился под контролем повстанцев больше четырех лет, последние два года – в осаде.
Последние бои за восточную часть Алеппо сопровождались большими жертвами со стороны мирного населения. В ООН заявили, что сирийские правительственные войска и иракские боевики, воюющие на их стороне, убили 82 мирных жителей Алеппо. Бойцы врывались в дома и убивали жителей.
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