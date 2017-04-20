В Северной Корее пригрозили превратить США в пепел

Северокорейские государственные средства массовой информации предупреждают США о "супермощном упреждающем ударе". Об этом сообщает Reuters со ссылкой на газету Трудовой партии КНДР "Нодон Синмун".

В центральном печатном органе КНДР опубликовано предупреждение для американцев о превентивном ядерном удара по объектам США не только в близи Корейского полуострова, но и даже по территории США.

"В случае нашего супермощного упреждающего удара будут полностью и немедленно уничтожены не только вооруженные силы американских империалистов в Южной Корее и прилегающих районах, но и континентальная часть США. Они превратятся в пепел", – говорится в издании.

Напомним, в КНДР заявили о готовности к ядерной войне. Так, северокорейский дипломат заявил, что готовы к противостоянию с американцами.

Так, в Генштабе Северной Кореи даже рассказали, куда будут нанесены ракетные удары в случае американской агрессии.

Даже был выпущен видеоролик, имитирующий нанесение ядерного удара по США.