В Северной Корее сделали заявление относительно ракетных испытаний

Сегодня, 16:59

В КНДР заявляют, что ядерная программа имеет цель исключительно защиты своего государства и не несет угрозы другим странам

КНДР наращивает ядерный потенциал для самозащиты. Фото: AFP
КНДР наращивает ядерный потенциал для самозащиты. Фото: AFP

В Северной Корее не видят ничего страшного в ракетных испытаниях, в том числе и ядерного оружия. Об этом заявил заместитель первого департамента Европы МИД КНДР Ким Ен Х, передает РИА Новости.

Он отметил, что наращивание ракетной мощи совершается исключительно в мирных целях для самозащиты.

"Уважаемый высший руководитель товарищ Ким Чен Ын в своей новогодней речи указал, что подготовка испытательных запусков баллистических ракет уже на совершенном этапе, и мы неоднократно объявляли, что в любое время, когда решит наш руководитель Ким Чен Ын, можно будет принять такие меры. Меры для повышения ядерных вооруженных сил являются самооборонными мерами нашей страны и усилиями для обеспечения мира и безопасности на Корейском полуострове. Это законные права суверенного государства. Был вопрос, что мы на днях провели пуск ракеты, но официально об этом не объявлено. Если даже и произвели (это является) нормальным процессом в ходе того, чтобы повысить способность ядерных сдерживающих сил нашей страны, и тут ничего удивительного нет. Не всегда такие вещи публикуются в прессе", — заявил Ким Ен Хо российским журналистам в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о неудавшемся пуске ракеты КНДР, который состоялся в ночь на воскресенье.

Как стало известно, Северная Корея попыталась провести сегодня очередное испытание ракеты, но ее пуск оказался неудачным.

Накануне запуска на параде в КНДР демонстрировали баллистические ракеты, которые могли бы долететь до США.

В свою очередь Южная Корея пригрозила КНДР за ракетные испытания. Южнокорейские власти пообещали своему агрессивному соседу карательные меры.

В Соединенных Штатах Америки данную акцию уже окрестили провокацией северокорейских властей.
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