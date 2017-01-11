В Швеции появилась реклама, "кашляющая" при появлении курильщиков (видео)
События на ТК Украина
В случае если рядом кто-то курит, мужчина на плакате начинает кашлять
Удивительную "живую" рекламу установили в Швеции. Рекламный щит в центре Стокгольма хронически не воспринимает табачный дым. Он начинает кашлять, когда рядом проходит человек с сигаретой.
Такую рекламу заказала известная в Швеции сеть аптек, поэтому после "кашля" появляется перечень лекарств, которые помогают отказаться от вредной привычки.
В позапрошлом году шведы удивляли "живой" рекламой из подземки. Как только в метро прибывал поезд, у девушки с подобного анимационного щита от дуновения ветра поднимались волосы.
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