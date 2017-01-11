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В Швеции появилась реклама, "кашляющая" при появлении курильщиков (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7871/78_main.1484129104.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7871/78_tn.1484129104.jpg Мир В случае если рядом кто-то курит, мужчина на плакате начинает кашлять

В Швеции появилась реклама, "кашляющая" при появлении курильщиков (видео)

События на ТК Украина

Сегодня, 12:02

В случае если рядом кто-то курит, мужчина на плакате начинает кашлять


Удивительную "живую" рекламу установили в Швеции. Рекламный щит в центре Стокгольма хронически не воспринимает табачный дым. Он начинает кашлять, когда рядом проходит человек с сигаретой.

Такую рекламу заказала известная в Швеции сеть аптек, поэтому после "кашля" появляется перечень лекарств, которые помогают отказаться от вредной привычки.

В позапрошлом году шведы удивляли "живой" рекламой из подземки. Как только в метро прибывал поезд, у девушки с подобного анимационного щита от дуновения ветра поднимались волосы.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
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Программа "События"

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