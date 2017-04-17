В Швейцарии собралось рекордное количество Чарли Чаплинов

Поклонники знаменитого актера собрались, чтобы отметить 128 лет со дня его рождения

Шестьсот поклонников знаменитого актера и режиссера Чарли Чаплина, одетых как его персонаж, пришли к дому звезды немого кино в Швейцарии, чтобы отметить 128 лет со дня рождения артиста, пишет AFP.

Мужчины, женщины и дети были одеты в черные костюмы, а под носом у всех были нарисованы усики.

Чарльз Чаплин — американский и английский киноактер, сценарист, композитор и режиссер. Он родился 16 апреля 1889 года. Его знаменитый персонаж Бродяга впервые появился в комедии "Детские автомобильные гонки", премьера которой состоялась 7 февраля 1914 года.

Вместе с Мэри Пикфорд, Дугласом Фэрбенксом и Дэвидом Гриффитом Чаплин основал киностудию United Artists в 1919 году. Чаплин — лауреат премии Американской киноакадемии 1973 года и дважды обладатель внеконкурсного почетного "Оскара" 1929 и 1972 годов.