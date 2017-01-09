Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
В символическую сборную года ФИФА попали игроки только трех клубов http://www.segodnya.ua/img/article/7866/32_main.1483984465.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7866/32_tn.1483984465.jpg Мир Компанию игроков "Реала" и "Барселоны" разбавил голкипер "Баварии"

В символическую сборную года ФИФА попали игроки только трех клубов

Сегодня, 19:54

Компанию игроков "Реала" и "Барселоны" разбавил голкипер "Баварии"

Фото witter.com/FIFAcom
Фото witter.com/FIFAcom

Во время торжественной церемонии вручения наград лучшим представителям мирового футбола The Best FIFA Football Awards 2016 в Цюрихе была названа символическая сборная прошедшего года.

В нее вошли по пять игроков мадридского "Реала" и "Барселоны" и один футболист "Баварии". Отметим, что игроки каталонского клуба мероприятие проигнорировали, сославшись на подготовку к ответственному матчу Кубка Испании.

Не оказалось в команде лучшего игрока Евро-2016 француза Антуана Гризманна, а также его соотечественника самого дорогого футболиста мира Поля Погба из "МЮ".

Полностью сборная года выглядит следующим образом:

Мануэль Нойер, Дани Алвес, Жерар Пике, Серхио Рамос, Марсело, Лука Модрич, Тони Кроос, Андрес Иньеста, Лионель Месси, Луис Суарес, Криштиану Роналду.
футбол, Криштиану Роналду, Лионель Месси, Жерар Пике, Серхио Рамос, Луис Суарес, Мануэль Нойер, Марсело, Андрес Иньеста, Тони Кроос, Лука Модрич, Дани Алвес, FIFA's Best

Вы сейчас просматриваете новость "В символическую сборную года ФИФА попали игроки только трех клубов". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Фото AFP

ФИФА показала, как будет выглядеть новая награда лучшему футболисту года (фото)

6 Января, 17:56

Церемония вручения наград ФИФА пройдет 9 января в Цюрихе

Футбол

Фото twitter.com/FIFAcom

ФИФА назвала 23 претендента на награду лучшего футболиста года FIFA's Best

4 Ноября 2016, 15:42

С этого года ФИФА вручает приз отдельно от журнала France Football

Футбол

Фото AFP

В голосовании за лучшего футболиста года ФИФА смогут участвовать болельщики

31 Октября 2016, 17:56

Список кандидатов из 23 футболистов станет известен 4 ноября

Футбол

ФИФА больше не будет вручать "Золотой мяч". Фото AFP

ФИФА вручит обновленную награду лучшему футболисту мира в начале января

14 Октября 2016, 18:36

Этот индивидуальный приз придет на замену "Золотому мячу"

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.