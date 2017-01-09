В символическую сборную года ФИФА попали игроки только трех клубов
Компанию игроков "Реала" и "Барселоны" разбавил голкипер "Баварии"
Во время торжественной церемонии вручения наград лучшим представителям мирового футбола The Best FIFA Football Awards 2016 в Цюрихе была названа символическая сборная прошедшего года.
В нее вошли по пять игроков мадридского "Реала" и "Барселоны" и один футболист "Баварии". Отметим, что игроки каталонского клуба мероприятие проигнорировали, сославшись на подготовку к ответственному матчу Кубка Испании.
Не оказалось в команде лучшего игрока Евро-2016 француза Антуана Гризманна, а также его соотечественника самого дорогого футболиста мира Поля Погба из "МЮ".
Полностью сборная года выглядит следующим образом:
Мануэль Нойер, Дани Алвес, Жерар Пике, Серхио Рамос, Марсело, Лука Модрич, Тони Кроос, Андрес Иньеста, Лионель Месси, Луис Суарес, Криштиану Роналду.
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